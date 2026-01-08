ربع نهائي «الكان 2025».. مالي تواجه السنغال والمغرب في مهمة صعبة أمام الكاميرون



تنطلق غداً مواجهات الدور ربع نهائي كأس أمم أفريقيا 2025 المغرب، بمباراتين، في الأولى يلتقي مالي والسنغال في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات، وتقام المباراة الثانية بين منتخب المغرب المستضيف للبطولة ونظيره منتخب الكاميرون، في مواجهة قوية بتمام الساعة الحادية عشرة بتوقيت الإمارات، على الورق، تبدو مباراة مالي والسنغال الوحيدة غير متكافئة، السنغال المرشح الأبرز إلى جانب المغرب للفوز باللقب، ومالي، المنتخب الوحيد الذي لم يسبق له التتويج بلقب الكأس القارية حتى الآن، خصوصاً أن السنغال التي تجاوزت السودان بسهولة في ثمن النهائي 3-1، تواصل مشوارها نحو اللقب الثاني في تاريخها بثبات وستستعيد صخرتها الدفاعية وقائدها خاليدو كوليبالي، بعدما كان موقوفاً في المباراة السابقة.



في المقابل، لم يحقق «نسور مالي»، بقيادة المدرب البلجيكي توم سانفييت، أي فوز حتى الآن، حيث اكتفوا بثلاثة تعادلات في دور المجموعات وانتصروا على تونس بركلات الترجيح في ثمن النهائي بتعادلهما 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي.



في اللقاء الثاني، متعثر وغير قادر على إسكات الانتقادات التي تطاله بسبب أدائه، يظل المغرب حاضراً وعازماً على الفوز بالكأس التي يستضيف منافساتها على أرضه ويأمل في رفعها في 18 يناير، موعد المباراة النهائية في الرباط، منتخب المغرب تجاوز بصعوبة منتخب تنزانيا المتواضع في ثمن النهائي (1-0) بفضل هدف جديد لنجم ريال مدريد الإسباني إبراهيم دياس، هدّاف البطولة حتى الآن بأربعة أهداف.



لكن المغرب سيخوض أول اختبار حقيقي أمام الكاميرون التي عادت إلى الحياة. منتخب «الأسود غير المروّضة» الذي وصلوا إلى المغرب في حالة فوضى، تحول بشكل مذهل في وقت قياسي بفضل مدربه الجديد دافيد باغو، الذي تولّى المهمة قبل 20 يوماً من انطلاق البطولة.



في «مهمة» بالمغرب، بينما لم يكن أحد يتوقعهم، أثبت أبطال أفريقيا خمس مرات أنهم لا يكونون أقوى إلا في مواجهة الشدائد، وقد يتمكنون عن جدارة من صنع أول مفاجأة في البطولة بإقصاء البلد المضيف والمرشح الأبرز، وتكرار ما فعلوه في نسخة 1988 في المملكة عندما أطاحوا بالمغرب من نصف النهائي في طريقهم إلى اللقب الثاني في تاريخهم.