الجزيرة يستعيد الانتصارات بثلاثية على حساب عجمان

فاز الجزيرة على نظيره عجمان بثلاثية دون رد، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة 12 من دوري أدنوك للمحترفين، على ستاد محمد بن زايد.

سجل أهداف اللقاء محمد ربيع ونبيل فقير «هدفين» بالدقائق 22، 33 و36، ليستعيد الجزيرة الانتصارات في دورينا بعد التعادل والهزيمة في آخر جولتين ضد كلباء وشباب الأهلي. الفوز رفع رصيد الجزيرة إلى 21 نقطة في المركز الخامس، في حين توقف رصيد عجمان عند النقطة 13 بالمركز التاسع.

وشهدت الدقائق الأولى أولى المحاولات الخطرة للجزيرة، حيث سدد فينيسيوس ميلو كرة قوية في الدقيقة 10، تصدى لها علي الحوسني حارس عجمان بنجاح.

وافتتح محمد ربيع التسجيل للجزيرة في الدقيقة 22، بعدما أطلق تسديدة قوية استقرت في شباك عجمان، مسجلاً الهدف رقم 200 في دوري أدنوك للمحترفين هذا الموسم.

وعزز نبيل فقير تقدم الجزيرة بالهدف الثاني في الدقيقة 33، عقب مجهود فردي داخل منطقة الجزاء.

وبعد ثلاث دقائق فقط، عاد فقير ليضيف الهدف الثالث له ولفريقه، بعدما أكد حكم اللقاء صحته عقب الرجوع إلى تقنية حكم الفيديو المساعد «VAR».

وسجل نبيل فقير عودته إلى التسجيل على ستاد محمد بن زايد بعد غياب دام 389 يوماً، منذ هدفه أمام العين في ديسمبر 2024، كما تعد هذه الثنائية الثالثة له في دوري أدنوك للمحترفين، بعد ثنائيتيه أمام العروبة وخورفكان.

وفي الشوط الثاني، حرم علي الحوسني فريق الجزيرة من تسجيل الهدف الرابع، بعدما تصدى لرأسية محمد النني في الدقيقة 70. وحاول عجمان تقليص الفارق في الدقائق المتبقية، إلا أن محاولاته لم تشكل خطورة حقيقية على مرمى الجزيرة، لينتهي اللقاء بفوز الجزيرة بثلاثة أهداف دون مقابل.