غضب جماهيري جديد يلاحق توتنهام بعد واقعة «الكوب»

عاد الجدل ليحيط بنادي توتنهام بعيدًا عن المستطيل الأخضر، بعدما أثارت لقطة لمدرب الفريق توماس فرانك وهو يشرب من كوب يحمل شعار الغريم أرسنال، غضب جماهير «السبيرز»، في واقعة زادت من حدة الاحتقان داخل أروقة النادي، وتزامنت مع تراجع النتائج وبداية مهتزة لتوتنهام مع مطلع عام 2026.

وأشعلت الصور، التي التقطت في ملعب «فيتاليتي» عقب خسارة توتنهام أمام بورنموث بنتيجة 3-2 في الدوري الإنجليزي، موجة واسعة من الانتقادات على منصات التواصل الاجتماعي، حيث اعتبرها مشجعون تصرفًا مستفزًا، لا سيما مع تدهور وضع الفريق في جدول الترتيب.

وعقب المباراة، التي أبقت توتنهام في المركز الرابع عشر، اضطر المدرب الدنماركي إلى الخروج للرد على الجدل في المؤتمر الصحفي، مؤكدًا أن الواقعة لم تكن متعمدة على الإطلاق، وقال فرانك: «سيكون من الغباء تمامًا أن أشرب من كوب يحمل شعار أرسنال عن قصد»، موضحًا أن فريق أرسنال كان قد استخدم غرفة الملابس قبل توتنهام، وأن حصوله على كوب القهوة جاء بشكل عادي قبل المباراة.

وأضاف: «من المحزن بعض الشيء في كرة القدم أن أُسأل عن أمر كهذا، خاصة في ظل الحديث عن الأداء والنتيجة»، مشددًا على أن ربط الواقعة بأي نية استفزازية أمر غير منطقي.

وتأتي هذه الحادثة في وقت تعيش فيه جماهير توتنهام حالة من الغضب المتراكم، بسبب سلسلة النتائج السلبية، ما جعل أي تفصيلة خارج الملعب قابلة للتحول إلى أزمة، في ظل أجواء مشحونة تحيط بالفريق منذ بداية العام.