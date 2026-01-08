مهاجم الكاميرون يقلل من تأثير جماهير المغرب قبل قمة «الكان»

قلل كريستيان كوفان، مهاجم منتخب الكاميرون، من تأثير الضغط الجماهيري المنتظر في مواجهة المغرب، مؤكدًا أن لاعبي «الأسود غير المروضة» اعتادوا اللعب تحت أجواء جماهيرية كبيرة، وأن الحضور المغربي لن يكون عامل حسم في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2025.

وجاءت تصريحات كوفان خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، حيث شدد على أن منتخب بلاده يدخل اللقاء بثقة وهدوء، دون خشية من اللعب على أرض المغرب وأمام جماهيره، وقال: «ألعب في الدوري الألماني، وسبق أن خضت مباريات أمام جماهير بروسيا دورتموند التي يفوق عددها ما سنواجهه غدًا، لذلك لسنا قلقين من الأجواء».

وأضاف مهاجم الكاميرون أن الفريق يركز بالكامل على الجانب الفني داخل الملعب، مؤكدًا: «الأمور تسير بهدوء كبير داخل المعسكر، ونحن واثقون من قدرتنا على تقديم مباراة قوية أمام منتخب كبير مثل المغرب».

وكان منتخب الكاميرون قد بلغ الدور ربع النهائي بعد فوزه على جنوب إفريقيا بنتيجة 2-1، فيما تأهل المنتخب المغربي على حساب تنزانيا بهدف دون رد، ليضرب المنتخبان موعدًا في قمة قارية منتظرة.

ومن المقرر أن تقام المباراة مساء الجمعة، في تمام الحادية عشرة مساءً بتوقتي الإمارات، التاسعة مساءً بتوقيت مصر، وسط ترقب جماهيري وإعلامي كبير لقمة تجمع بين منتخبين من عمالقة الكرة الإفريقية.