ليس فتوح.. منتخب مصر يستقر على قائد الجبهة اليسرى في موقعة كوت ديفوار

استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر على قائد الجبهة اليسرى في مواجهة كوت ديفوار بربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2025، حيث يتجه الاعتماد على خالد صبحي لقيادة هذا المركز، وفق ما أكدته قناة «أون سبورت»، في ظل المستجدات الطبية التي فرضتها إصابة محمد حمدي، وعدم الاتجاه للاعتماد على أحمد فتوح في المباراة المرتقبة.

وجاء هذا الاستقرار الفني بعد الضربة القاسية التي تلقاها المنتخب المصري خلال مواجهة بنين في دور الـ 16، بتعرض محمد حمدي لإصابة قوية أثبتت الفحوصات الطبية أنها قطع في الرباط الصليبي، ما أنهى مشواره في البطولة القارية.

ورغم مشاركة أحمد فتوح بديلًا لمحمد حمدي خلال مباراة بنين، أشارت التقارير إلى أن حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، لا يعتزم الاعتماد عليه في قيادة الجبهة اليسرى أمام منتخب كوت ديفوار، مفضلًا الدفع بخالد صبحي، في إطار رؤية فنية تهدف إلى تحقيق أكبر قدر من التوازن الدفاعي، خاصة أمام منافس يمتلك عناصر هجومية سريعة وقادرة على استغلال المساحات.

وكان منتخب مصر قد حجز مقعده في الدور ربع النهائي بعد الفوز على بنين بنتيجة 3-1، في مباراة امتدت إلى الأشواط الإضافية عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1/1، ليواصل مشواره في البطولة المقامة حاليًا في المغرب، ويستعد لمواجهة كوت ديفوار في اختبار قاري بالغ الصعوبة، يوم السبت المقبل.