موعد مباريات الجولة الثالثة من دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» رسميًا جدول ومواعيد مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية، مع عودة المنافسات القارية بعد توقفها خلال شهر ديسمبر الماضي، لإفساح المجال أمام المنتخبات المشاركة في كأس الأمم الإفريقية 2025، في جولة تعد محطة مهمة في سباق التأهل إلى الدور ربع النهائي.

وتقام مباريات الجولة الثالثة خلال الفترة من الجمعة 23 يناير وحتى الأحد 25 يناير، على ملاعب مختلفة في أنحاء القارة، حيث تمثل هذه الجولة منتصف مشوار دور المجموعات، ما يمنحها أهمية خاصة في تحديد ملامح الصراع على بطاقات التأهل.

مواعيد مباريات الجولة الثالثة – دوري أبطال إفريقيا

المجموعة الأولى

السبت 24 يناير

باور دايناموز (زامبيا) × ريفرز يونايتد (نيجيريا)

نهضة بركان (المغرب) × بيراميدز (مصر)

المجموعة الثانية

الجمعة 23 يناير

الأهلي (مصر) × يانج أفريكانز (تنزانيا)

السبت 24 يناير

شبيبة القبائل (الجزائر) × الجيش الملكي (المغرب)

المجموعة الثالثة

الجمعة 23 يناير

ماميلودي صن داونز (جنوب إفريقيا) × الهلال (السودان)

الأحد 25 يناير

سانت إيلوي لوبوبو (الكونغو) × مولودية الجزائر

المجموعة الرابعة

السبت 24 يناير

الترجي الرياضي (تونس) × سيمبا (تنزانيا)

الأحد 25 يناير

ستاد ماليان (مالي) × بيترو أتلتيكو (أنغولا)

مواعيد مباريات الجولة الثالثة – كأس الكونفدرالية الإفريقية

المجموعة الأولى

السبت 24 يناير

اتحاد العاصمة (الجزائر) × جوليبا (مالي)

الأحد 25 يناير

أولمبيك آسفي (المغرب) × إف سي سان بيدرو (كوت ديفوار)

المجموعة الثانية

الأحد 25 يناير

نيروبي يونايتد (كينيا) × عزام إف سي (تنزانيا)

الوداد الرياضي (المغرب) × مانييما يونيون (الكونغو الديمقراطية)

المجموعة الثالثة

الأحد 25 يناير

سينجيدا بلاك ستارز (تنزانيا) × أوتوهو (الكونغو)

شباب بلوزداد (الجزائر) × ستيلينبوش (جنوب إفريقيا)

المجموعة الرابعة

الأحد 25 يناير

زيسكو يونايتد (زامبيا) × كايزر تشيفز (جنوب إفريقيا)

الزمالك (مصر) × المصري البورسعيدي (مصر)

وتعد هذه الجولة اختبارًا حقيقيًا لطموحات الأندية في البطولتين، في ظل تقارب النقاط واحتدام المنافسة، حيث قد تلعب نتائجها دورًا حاسمًا في رسم خريطة المتأهلين إلى الأدوار الإقصائية قبل دخول النصف الثاني من مرحلة المجموعات.