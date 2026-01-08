أرقام لا تتكرر.. برشلونة يفرض هيمنته في السوبر الإسباني

فرض نادي برشلونة هيمنته المطلقة على كأس السوبر الإسباني، بعدما حقق فوزًا كاسحًا على أتلتيك بلباو بخمسة أهداف دون رد، في مواجهة نصف النهائي، ليحجز حامل اللقب مقعده في المباراة النهائية، ويوقع على ليلة تاريخية حافلة بالأرقام غير المسبوقة في سجل البطولة.

وجاء فوز برشلونة العريض ليؤكد تفوقه الفني والذهني، بعدما أنهى الشوط الأول متقدمًا برباعية نظيفة، في أكبر نتيجة تسجل في الشوط الأول بتاريخ كأس السوبر الإسباني، الذي شهد حتى الآن 84 مباراة منذ انطلاقه.

ولم يسبق لأتلتيك بلباو أن استقبل أربعة أهداف أو أكثر في شوط أول من مباراة رسمية منذ 19 مايو 2007، عندما كان متأخرًا أمام ريال سرقسطة بنتيجة 1-4، قبل أن تنتهي تلك المواجهة بخسارته 3-4.

وبات برشلونة أول فريق ينجح في تسجيل أربعة أهداف خلال الشوط الأول من مباراة نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، بينما تلقى بلباو أربعة أهداف في شوط واحد للمرة الأولى في جميع المسابقات منذ موسم 2014-2015.

وعزز برشلونة تفوقه الرقمي أمام بلباو، بعدما سجل تسعة أهداف في شباكه خلال آخر مواجهتين بين الفريقين، وهو رقم لم يتحقق منذ موسم 1990-1991، حين فاز الفريق الكتالوني برباعية ثم سداسية في الموسم ذاته.

وشهدت المباراة كذلك مساهمة ثلاثة لاعبين مختلفين في تسجيل ثلاثة أهداف خلال لقاء واحد في السوبر الإسباني، وهم فيرمين لوبيز، ورافينيا، وروني بردغجي، في واقعة تحدث للمرة الأولى منذ موسم 2010-2011.

وسجل فيرمين لوبيز اسمه في سجلات البطولة، بعدما أصبح أصغر لاعب يسهم في ثلاثة أهداف خلال مباراة واحدة في كأس السوبر الإسباني، بعمر 22 عامًا و241 يومًا، إثر تسجيله هدفًا وصناعته هدفين، ليؤكد الحضور المميز للعناصر الشابة في تشكيلة برشلونة.

وواصل برشلونة مشواره في الدفاع عن لقبه، منتظرًا الفائز من مواجهة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في نصف النهائي الآخر.