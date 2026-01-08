الذكاء الاصطناعي يغير وجه كرة القدم قبل كأس العالم 2026

تتجه كرة القدم العالمية نحو مرحلة جديدة من التطور التكنولوجي، مع تصاعد دور الذكاء الاصطناعي في تحليل المباريات وتحسين تقنيات التحكيم وتعزيز تجربة الجماهير، وذلك قبل انطلاق بطولة كأس العالم FIFA 2026، التي تعد الأكبر في تاريخ البطولة بمشاركة 48 منتخبًا، وسط توجه واضح من الاتحاد الدولي لكرة القدم نحو تسخير التكنولوجيا لخدمة العدالة الكروية والأداء الفني.

وشهد معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES 2026، في مدينة لاس فيغاس بالولايات المتحدة، الكشف عن مجموعة من الابتكارات التكنولوجية الجديدة التي طورتها إحدى شركات التكنولوجيا بالتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة القدم «FIFA»، في إطار الشراكة الرسمية بين الطرفين استعدادًا لمونديال 2026 وكأس العالم للسيدات 2027.

وأعلن رئيس فيفا جياني إنفانتينو، إلى جانب يانغ يوانكينغ رئيس الشركة، عن إطلاق أداة Football AI Pro، وهي مساعد معرفي يعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي، تم تصميمه لدعم جميع المنتخبات الـ 48 المشاركة في كأس العالم المقبلة، من خلال توفير أدوات تحليل متقدمة قبل وبعد المباريات.

وتهدف أداة Football AI Pro إلى معالجة الفجوة التقنية بين المنتخبات، عبر إتاحة نفس القدرات التحليلية لجميع الفرق، بغض النظر عن إمكاناتها المالية أو التكنولوجية، حيث تعتمد الأداة على تحليل مئات الملايين من نقاط بيانات كرة القدم التي يمتلكها FIFA، لتوليد رؤى دقيقة في صورة نصوص ولقطات فيديو ورسوم بيانية ونماذج ثلاثية الأبعاد، وبلغات متعددة، دون السماح باستخدامها أثناء سير المباريات.

كما كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم «FIFA»، بالتعاون مع الشركة، عن أفاتارات لاعبين ثلاثية الأبعاد مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تعد خطوة متقدمة في تطوير تقنية التسلل شبه الآلية، حيث يتم إجراء مسح رقمي فائق الدقة للاعبين خلال أقل من ثانية واحدة، لإنشاء نماذج ثلاثية الأبعاد تمكن من تتبع حركة كل لاعب بدقة عالية، حتى في اللقطات السريعة.

وتسهم هذه الأفاتارات في تحسين دقة قرارات التسلل، مع دمجها في أنظمة البث التلفزيوني، بما يسمح بعرض قرارات حكم الفيديو المساعد «VAR» بصورة أكثر واقعية ووضوحًا للمشجعين داخل الملاعب وخارجها، وهو ما يعزز من فهم القرارات التحكيمية ويحد من الجدل المصاحب لها.

وفي سياق متصل، أُعلن عن إطلاق نسخة مطورة من نظام بث اللقطات من كاميرا حكم المباراة، اعتمادًا على الذكاء الاصطناعي لتثبيت الصورة وتقليل ضبابية الحركة، بما يتيح نقل لقطات مباشرة من منظور الحكم بجودة أعلى، ويوفر للجماهير تجربة مشاهدة أقرب إلى أرض الملعب.

وكانت بعض هذه التقنيات قد خضعت لاختبارات ناجحة خلال بطولات سابقة، أبرزها كأس العالم للأندية FIFA، حيث أثبتت جاهزيتها لدعم الحكام وتحسين دقة القرارات قبل تعميمها في مونديال 2026.

وأكد جياني إنفانتينو أن كأس العالم 2026 ستكون «الأكبر والأكثر تطورًا في التاريخ»، مشيرًا إلى أن اعتماد الذكاء الاصطناعي يهدف إلى دعم الفرق والحكام، وإتاحة البيانات بشكل عادل، وتقديم تجربة مشاهدة غير مسبوقة لمليارات المتابعين حول العالم.

من جانبه، أكد يانغ يوانكينغ أن بطولة كأس العالم 2026، بدعم الحلول التقنية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي التي تقدمها الشركة، ستمثل محطة مفصلية على الصعيد التكنولوجي، مشيرًا إلى أن أداة «Football AI Pro» تعد من أبرز الابتكارات القادرة على إحداث تحول في آليات فهم وتحليل كرة القدم الحديثة.