فوز عريض وإنجاز تاريخي.. برشلونة يفرض هيمنته في السوبر الإسباني

لم يكتف برشلونة بحجز مقعده في نهائي كأس السوبر الإسباني، بل حول مواجهته أمام أتلتيك بلباو إلى ليلة تاريخية، بعدما حقق فوزًا كاسحًا بخمسة أهداف دون رد، مسجلًا إنجازًا غير مسبوق في سجلات البطولة.

وظهر الفريق الكتالوني بأداء هجومي مميز منذ الدقائق الأولى، فرض من خلاله سيطرته الكاملة على مجريات اللقاء، ونجح في حسم المواجهة مبكرًا دون أن يترك أي مساحة لعودة بلباو، مؤكدًا جاهزيته الفنية للمنافسة على اللقب.

وبهذا الانتصار العريض، ينتظر برشلونة في المباراة النهائية الفائز من مواجهة ديربي مدريد التي تجمع بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، في صدام مرتقب على لقب السوبر.

وحملت الخماسية في طياتها محطة تاريخية لبرشلونة، إذ سجل الفريق هدفه رقم 100 في تاريخ مشاركاته بكأس السوبر الإسباني، ليصبح أول ناد يصل إلى هذا الرقم في المسابقة.

وعزز برشلونة صدارته لقائمة أكثر الأندية تسجيلًا للأهداف في تاريخ السوبر الإسباني، مبتعدًا بفارق واضح عن أقرب ملاحقيه ريال مدريد، الذي يمتلك 75 هدفًا.

ويعكس هذا الرقم استمرارية التفوق الهجومي لبرشلونة عبر مختلف أجياله، حيث يبتعد بفارق كبير عن بقية الأندية المشاركة في السوبر، ويؤكد حضوره الدائم كقوة هجومية ضاربة في تاريخ المسابقة.