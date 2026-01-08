عقدة كاميرونية تلاحق المغرب في أمم إفريقيا

تحمل مواجهة المغرب والكاميرون في نهائيات كأس أمم إفريقيا دائمًا طابعًا خاصًا، إذ ترتبط بتاريخ معقد يميل كفته لصالح «الأسود غير المروضة»، ويضع «أسود الأطلس» أمام تحد متجدد كلما جمعتهما البطولة القارية.

وعلى مدار تاريخ مشاركات المنتخبين في نهائيات أمم إفريقيا، اصطدم المغرب بالكاميرون ثلاث مرات، دون أن ينجح في تحقيق أي انتصار، البداية جاءت في نسخة مصر 1986، حين انتهت المواجهة بالتعادل الإيجابي 1-1 في دور المجموعات، وهو التعادل الوحيد للمغرب أمام الكاميرون في تاريخ البطولة.

أما أكثر اللحظات إيلامًا فكانت في نسخة المغرب 1988، عندما أقصي المنتخب المغربي على أرضه وبين جماهيره من الدور نصف النهائي، بعد خسارة بهدف دون رد، في مباراة فتحت الطريق أمام الكاميرون للتتويج باللقب، وتكرر السيناريو الصعب في نسخة السنغال 1992، حيث فازت الكاميرون مجددًا 1-0 في دور المجموعات، مؤكدة تفوقها التاريخي في مواجهات البطولة القارية.

ورغم أن المغرب نجح لاحقًا في كسر هذا الحاجز خارج إطار البطولة، عندما حقق أول فوز رسمي على الكاميرون في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2019 بثنائية حكيم زياش في الدار البيضاء، فإن عقدة «الكان» ما زالت قائمة، وتفرض نفسها بقوة قبل كل مواجهة جديدة في البطولة.

ويدخل المنتخب المغربي النسخة الحالية من أمم إفريقيا 2025 بطموحات كبيرة، مستندًا إلى الاستقرار الفني تحت قيادة وليد الركراكي، وسلسلة نتائج إيجابية، وتألق أسماء بارزة في مقدمتها إبراهيم دياز، في المقابل، تراهن الكاميرون على تاريخها القاري وشخصيتها القوية في المباريات الإقصائية، خاصة أمام المنتخبات المستضيفة.