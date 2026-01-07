منتخب نيجيريا يهدد بعدم خوض مباراة الجزائر

هدد لاعبو منتخب نيجيريا بعدم السفر إلى مدينة مراكش لخوض مباراة مرتقبة أمام الجزائر في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا المقامة في المغرب، السبت المقبل.

وجاء التهديد احتجاجاً على تأخر صرف مكافآت اللاعبين، في أزمة داخلية سبق أن تكررت كثيراً في بطولات سابقة، وضرب معسكر «النسور» مجدداً في نسخة 2025.

وكانت حالة من التذمر سادت صفوف لاعبي نيجيريا وأعضاء الطاقم الفني، دفعتهم إلى التهديد بمقاطعة الرحلة ما لم تصرف المستحقات العالقة، والخاصة بمكافآت كأس أمم أفريقيا 2025، التي لم تسدد حتى الآن.

وسبق أن قاطع اللاعبون حصة تدريبية قبل مواجهة الغابون التي أقيمت بالمغرب أيضاً في نوفمبر 2025، ضمن تصفيات كأس العالم 2026، ويعيش منتخب نيجيريا حالة من الارتباك في الفترة الأخيرة بعد الخلاف الذي نشب بين نجميه فيكتور أوسيمين وأديمولا لوكمان، ليطل شبح المقاطعة، ويهدد بإفساد فرحة بلوغ الدور ربع النهائي، ويربك الجهازين الفني والإداري، إذ لم يُتوقع انضمامهما لتحركات اللاعبين في الساعات الأخيرة.