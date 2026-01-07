يامال في القمة.. ترتيب أعلى 10 لاعبين تسويقياً عالمياً

تصدر لامين يامال، جناح برشلونة، قائمة أعلى القيم السوقية للاعبي كرة القدم في العالم، بعدما كشف أحدث تقرير دولي عن وصول قيمته التسويقية إلى رقم غير مسبوق، ليضع النجم الإسباني الشاب نفسه في صدارة المشهد العالمي متقدماً على أسماء بحجم إيرلينغ هالاند وكيليان مبابي.



ووفقاً لتقرير مرصد كرة القدم التابع للمركز الدولي للدراسات الرياضية الصادر مع مطلع عام 2026، بلغت قيمة لامين يامال السوقية التقديرية 343 مليون يورو، ليصبح اللاعب الأغلى تسويقياً في العالم حالياً، بفارق واضح عن أقرب منافسيه.



وجاء النرويجي إيرلينغ هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، في المركز الثاني بقيمة سوقية بلغت 255 مليون يورو، يليه الفرنسي كيليان مبابي، نجم ريال مدريد، في المركز الثالث بقيمة 201 مليون يورو، فيما حل الإنجليزي جود بيلينغهام رابعاً بقيمة 153 مليون يورو، بعد تراجعه عن صدارة التصنيف مقارنة بالعام الماضي.



وشهدت القائمة حضوراً قوياً لنجوم برشلونة، إذ تواجد بيدري في المركز العاشر بقيمة 130 مليون يورو، في حين تصدر باو كوبارسي قائمة المدافعين الأعلى قيمة تسويقياً عالمياً. ويعتمد التصنيف على مجموعة من المعايير، أبرزها العمر، مدة العقد، الأداء الفني، القيمة الرياضية، والتأثير التجاري، وهو ما يفسر القفزة الكبيرة في قيمة لامين يامال رغم صغر سنه



ترتيب أعلى 10 لاعبين تسويقياً في العالم:

1- لامين يامال «برشلونة» – 343 مليون يورو

2- إيرلينغ هالاند «مانشستر سيتي» – 255 مليون يورو

3- كيليان مبابي «ريال مدريد» – 201 مليون يورو

4- جود بيلينغهام «ريال مدريد» – 153 مليون يورو

5- مايكل أوليس «بايرن ميونخ» – 136.9 مليون يورو

6- فلوريان فيرتز «ليفربول» – 135.8 مليون يورو

7- ديزيري دوي «باريس سان جيرمان» – 134.6 مليون يورو

8- جواو نيفيز «باريس سان جيرمان» – 130.6 مليون يورو

9- أردا غولر «ريال مدريد» – 130.3 مليون يورو

10- بيدري «برشلونة» – 130 مليون يورو