والدة رياض محرز تصنع قصة خاصة في أمم أفريقيا

فرضت حليمة محرز، والدة قائد المنتخب الجزائري رياض محرز، حضوراً مميزاً في مدرجات كأس أمم أفريقيا 2025 المقامة في المغرب، لتتحول إلى أحد الوجوه الأكثر تداولاً في البطولة، بفضل حضورها الدائم، ورسائلها الهادئة، وتفاعلها العفوي مع الجماهير ووسائل الإعلام.



ومنذ انطلاق المنافسات، حرصت حليمة محرز على الوجود في جميع مباريات «محاربي الصحراء»، لتصبح محور اهتمام إعلامي وجماهيري.



وتحول ظهورها إلى قصة متكاملة، تتابعها الكاميرات داخل ملعب مولاي الحسن بالرباط، حيث خاض المنتخب الجزائري مبارياته. خطفت والدة محرز الأنظار بحضورها البسيط والعفوي، وسط أجواء احتفالية وحماس جماهيري كبير، وصل أحياناً إلى مناوشات خفيفة بفعل الزحام الإعلامي، ورغم كثافة الاهتمام، بدت حليمة محرز متقبلة لدورها الجديد، تتعامل مع الأضواء بهدوء، دون افتعال أو بحث عن لفت الانتباه.



وخلال إحدى مباريات دور المجموعات، نجحت شبكة «RMC» الفرنسية في إجراء حديث مقتضب معها، حيث حافظت على أسلوبها الهادئ، الذي أصبح سمة أساسية لكل ظهوراتها، سواء في اللقاءات الإعلامية أو عبر منصات التواصل الاجتماعي، إذ تحرص دائماً على توجيه رسائل إيجابية. ولم يغب تأثيرها عن لاعبي المنتخب، إذ أشار رياض محرز بنفسه إلى دور والدته المعنوي، مؤكداً بعد إحدى المباريات أن «دعوات أمي دائماً تصنع الفارق».