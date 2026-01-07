«الأبيض» الأولمبي يبدأ رحلته الآسيوية بالفوز على قطر



حقق منتخبنا الأولمبي، فوزاً مهماً على حساب المنتخب القطري بهدفين دون مقابل، وسجلهما علي المعمري وجونيور نيداي في الدقيقتين 20 و37 من زمن مباراتهما على استاد مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية بمدينة جدة السعودية، في الجولة الأولى للمجموعة الثانية من نهائيات كأس آسيا تحت 23 سنة. واحتل منتخبنا المركز الثاني في ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط، وبفارق الأهداف عن المنتخب الياباني الذي حقق فوزا كبيرا على المنتخب السوري ضمن الجولة نفسها بخماسية نظيفة، على استاد صالة مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، وأحرز الأهداف اليابانية، يريونوسوكي ساتو في الدقيقتين 66 و75، ويوتو أوزيكي وسينا ايشيباشي ويوتاكا ميتشيواكي في الدقائق 10 و87 و90+3.



وبدأت الإثارة مبكرا في مباراة «الأبيض الأولمبي» ونظيره «العنابي»، عندما احتسب الحكم ركلة جزاء للمنتخب القطري، وسددها الهاشمي الحسين، وتصدى لها حارس مرمانا خالد توحيد في الدقيقة 3، وتمكن منتخبنا من التسجيل في الدقيقة 20، بعد متابعة جيدة من علي المعمري، لتسديدة جونيور نيداي، البعيدة والمرتدة من الحارس القطري.



وعزز جونيور نيداي، تقدم منتخبنا بهدف ثان في الدقيقة 37، بتسديدة مباشرة بالقدم اليسرى من منتصف منطقة الجزاء إلى الزاوية الأرضية اليسرى للمرمى القطري، بعد تمريرة وصلته من ريتشارد أكونور، وتمكن منتخبنا من الحفاظ على تفوقه في الشوط الثاني، على الرغم من النشاط الهجومي للمنتخب القطري، ليحصد «الأبيض الأولمبي» 3 نقاط مستحقة في بداية مشواره بالبطولة الآسيوية.