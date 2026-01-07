ليون المستفيد الأكبر.. بند ذكي في إعارة إندريك من ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن تفاصيل غير تقليدية في عقد إعارة البرازيلي الشاب إندريك من ريال مدريد إلى أولمبيك ليون الفرنسي، تعكس حسابات دقيقة من الطرفين، وتمنح النادي الفرنسي أفضلية واضحة على المستوى المالي، مقابل ضمان حصول اللاعب على دقائق لعب منتظمة.



وبحسب ما أوردته التقارير، فإن قيمة الإعارة جرى تحديدها مبدئياً بمليون يورو، مع وجود بند تصاعدي عكسي يقلص المبلغ المستحق على ليون كلما زادت مشاركات إندريك أساسياً، إذ يخصم 200 ألف يورو من قيمة الإعارة مقابل كل خمس مباريات يبدأها اللاعب من التشكيل الأساسي، ما يعني أن مشاركة إندريك في 25 مباراة منذ بدايتها تسقط القيمة المالية للإعارة بالكامل.



ويعكس هذا البند رغبة ريال مدريد في منح لاعبه الشاب فرصة حقيقية للمشاركة بانتظام، بعد فترات من عدم اللعب، سواء في الموسم الماضي أو خلال النصف الأول من الموسم الحالي.

في المقابل، يستفيد أولمبيك ليون من هذا الأمر بشكل مباشر، إذ يحصل على لاعب موهوب دون مخاطرة مالية كبيرة، مع تحفيز فني واضح لإشراكه أساسياً، ولا سيما في ظل مشاركة الفريق في الدوري الأوروبي، ما يمنح إندريك فرصة تنافسية قوية على المستوى القاري.