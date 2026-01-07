شباب الأهلي يكتسح البطائح برباعية ويتقدم إلى المركز الثالث



حصد شباب الأهلي 3 نقاط مهمة من أمام مضيفه البطائح بفوز كبير برباعية نظيفة وسجلها ماتيوس ليما هدفين في الدقيقتين 7 و27، وفيديريكو كارتابيا ويحيى الغساني في الدقيقتين 38 و57 من عمر اللقاء الذي جرى على استاد خالد بن محمد مساء اليوم، في ختام ثاني أيام الجولة 12 من دوري أدنوك للمحترفين، ورفع «الفرسان» رصيدهم إلى 23 نقطة وصعدوا إلى المركز الثالث، وبقي رصيد البطائح متوقفاً عند 6 نقاط في المركز 14 الأخير في جدول ترتيب الدوري.



ولم يمنع حذر البداية للبطائح من منع شباب الأهلي من افتتاح التسجيل سريعاً في الدقيقة 7، بعدما انطلق يحيى الغساني، ودخل منطقة الجزاء، وسدد كرة مرت من الحارس عبدالرحمن العامري، وتابعها ماتيوس ليما من شباب الأهلي، ورافائيل أنطونيو، لاعب البطائح، ولمست الكرة الاثنين قبل أن تسكن في المرمى.



ومال الأداء إلى الهدوء من الفريقين في الدقائق التالية، ولم يظهر البطائح ردة فعل إيجابية لتعويض تأخره حتى الدقيقة 21، عندما نظم أصحاب الأرض هجمة سريعة انتهت عند سعود خليل، وسددها أرضية وتدخل ايغور كوميس، وأبعدها في التوقيت المناسب قبل أن تسكن مرمى شباب الأهلي الخالي من حارسه حمد المقبالي.



وتمكن ماتيوس ليما من تسجيل الهدف الثاني لشباب الأهلي في الدقيقة 27، بعد كرة وصلته بالخطأ من مدافع البطائح، وتباطؤ في الخروج من الحارس العامري، وواصل البطائح دفع ثمن أخطاء لاعبيه، عندما سجل كارتابيا، الهدف الثالث لشباب الأهلي في الدقيقة 38، بتسديدة مباشرة لكرة وصلته من لاعب البطائح.



وكاد البطائح أن يسجل في الدقيقة 43، عندما سدد دانيل بيسا، كرة أرضية تصدى لها المقبالي، وردت من القائم الأيسر، وتحولت إلى ركلة ركنية، لعبت عالية ووصلت إلى أناتولي، الذي لحق بها وحاول لعبها من فوق حارس شباب الأهلي، إلا أنها مرت بجوار القائم الأيمن، ليبقى تفوق «الفرسان» قائماً بثلاثية نظيفة حتى صافرة نهاية الشوط الأول.



وحاول البطائح التسجيل مع انطلاقة الشوط الثاني، وسدد أناتولي، كرة ضعيفة في الدقيقة 55، وأبعدها المقبالي وأكمل دفاع شباب الأهلي إنهاء خطورة اللعبة، وألغى الحكم هدفاً سجله يحيى الغساني لشباب الأهلي في الدقيقة 57، بداعي التسلل قبل أن تتدخل تقنية الفيديو، ويحتسب الحكم الهدف الرابع لـ«الفرسان».



وتحولت المباراة إلى شبه وحدة تدريبية لشباب الأهلي، الذي فرض سيطرته الكاملة على مجريات الدقائق المتبقية، في ظل تراجع البطائح تجنباً لتلقي المزيد من الأهداف، وتصدت عارضة مرمى شباب الأهلي لتسديدة قوية مفاجئة من دانيل بيسا في الدقيقة 89، لتبقى شباك «الفرسان» نظيفة للمباراة التاسعة في النسخة الحالية من دوري أدنوك للمحترفين.