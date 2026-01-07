دياز يفرض نفسه قائدًا لأسود الأطلس

فرض إبراهيم دياز نفسه قائداً داخل منتخب المغرب خلال نهائيات كأس أمم أفريقيا 2025، بعدما قدم مستويات مميزة جعلته محور الأداء الهجومي وواجهة الفريق داخل الملعب، في بطولة تقام على أرض المغرب وسط طموحات كبيرة بالذهاب بعيداً في المنافسة على اللقب القاري.

وبحسب ما أوردته صحيفة «إلموندو» الإسبانية، فإن نجم ريال مدريد بات يحمل شارة القيادة الفنية داخل صفوف «أسود الأطلس»، مستفيداً من تألقه اللافت منذ انطلاق البطولة، حيث أصبح أول لاعب مغربي في تاريخ أمم أفريقيا يسجل في أول أربع مباريات متتالية، وهو رقم غير مسبوق على مستوى المنتخب المغربي.

وأضافت الصحيفة أن دياز لا يكتفي بدوره الهجومي، بل يقدم شخصية قيادية داخل أرض الملعب، سواء من حيث تحمل المسؤولية أو قيادة زملائه فنياً، وهو ما انعكس على تصدره قائمة هدافي البطولة حتى الآن.

وأكد الركراكي، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إسبانية ومغربية، أن دياز يمثل «قطعة أساسية» في منظومة المنتخب، مشيراً إلى أن اللاعب يعيش حالة من النضج الذهني والبدني، تجعله قادراً على فهم أدواره التكتيكية وتنفيذها بدقة عالية.