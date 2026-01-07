تشابه غير متوقع.. لماذا ربط المتابعون بين رونالدو واعتقال مادورو؟

أثار ظهور النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ببدلة رياضية رمادية موجة واسعة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما لاحظ المتابعون تطابق إطلالته مع الزي الذي ارتداه الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو خلال لحظة اعتقاله من قبل القوات الأمريكية في الثالث من يناير الجاري، ما فتح باب التساؤلات حول دلالات هذا التشابه وما إذا كان مصادفة أم يحمل رسائل غير مباشرة.

وانتشر مقطع فيديو مسرب لرونالدو وهو يسير في أحد الأروقة مرتدياً بدلة رياضية كاملة باللون الرمادي من علامة «نايكي»، وهي الإطلالة نفسها التي تحولت إلى «تريند» عالمي عقب تداول صور اعتقال مادورو، الأمر الذي دفع المتابعين إلى الربط بين المشهدين رغم اختلاف السياقين تماماً.

وتزامن هذا التشابه مع تصريحات سابقة لمادورو تعود إلى نوفمبر 2024، حين أشاد بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين واصفاً إياه بـ«الهداف الفطري»، وشبهه بكريستيانو رونالدو في عالم السياسة، معتبراً أن بوتين يمتلك حاسة تهديفية تشبه تلك التي يتمتع بها النجم البرتغالي داخل الملعب.