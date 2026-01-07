حركة تشعل جدلًا واسعًا بعد مباراة الجزائر والكونغو

أثار تصرف قام به محمد أمين عمورة، لاعب منتخب الجزائر، جدلاً واسعاً عقب نهاية مواجهة «محاربي الصحراء» أمام منتخب الكونغو الديمقراطية في دور الـ16 من بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، بعدما فسرت حركة صدرت منه تجاه أحد مشجعي الكونغو على أنها سخرية واستفزاز، ما فتح باباً من الانتقادات وردود الفعل المتباينة داخل الأوساط الجماهيرية والإعلامية.

وجاءت الواقعة عقب فوز المنتخب الجزائري بهدف دون رد، في مباراة مثيرة حسمت في اللحظات الأخيرة، حيث التقطت عدسات الكاميرات قيام عمورة بتقليد حركات مشجع كونغولي كان يجسد شخصية تاريخية، وهو ما اعتبره البعض تصرفاً غير لائق لا يتماشى مع الروح الرياضية، خاصة في بطولة قارية تحظى بمتابعة جماهيرية واسعة.

وتصاعدت حدة الجدل عبر منصات التواصل الاجتماعي، بين من رأى أن الحركة تحمل إساءة، ومن اعتبرها تصرفاً عفوياً في لحظة انفعال بعد مباراة شديدة التوتر، خصوصاً مع الأجواء المشحونة التي صاحبت اللقاء.

وفي محاولة لاحتواء الموقف، خرج محمد أمين عمورة بتوضيح رسمي عبر حسابه على «إنستغرام»، مؤكداً أنه لم يكن على دراية بالرمزية التي يمثلها المشجع أو الشخصية التي كان يجسدها، وأن ما صدر عنه لم يكن يحمل أي نية للإساءة أو الاستفزاز.

وأوضح لاعب المنتخب الجزائري أن المباراة كانت مليئة بالتوتر، وأن تصرفه جاء بدافع المزاح فقط، مشدداً على احترامه الكامل لمنتخب الكونغو الديمقراطية وجماهيره، ومتمنياً لهم التوفيق في مشوارهم الكروي مستقبلاً.

وأكد عمورة في ختام حديثه أنه يركز حالياً بشكل كامل على تمثيل الجزائر بأفضل صورة ممكنة في الأدوار المقبلة من البطولة، في ظل الاستعداد لمواجهة قوية في الدور ربع النهائي أمام نيجيريا.