معتمد جمال مدرباً مؤقتاً للزمالك



أعلن نادي الزمالك المصري، اليوم الأربعاء، تعاقده مع لاعبه ومدربه السابق معتمد جمال، لقيادة الفريق مؤقتاً لحين التعاقد مع مدرب أجنبي جديد. وقال ⁠الزمالك في حسابه على منصة إكس: قرر مجلس الإدارة بالتنسيق مع جون إدوارد، المدير الرياضي، تعيين معتمد ⁠جمال المدير الفني الأسبق للفريق، قائماً بأعمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، على أن يعاونه إبراهيم صلاح، ​لاعب الفريق السابق.



على جانب آخر، يجري التفاوض مع مدير فني أجنبي ​لقيادة ​الفريق خلال المرحلة المقبلة، على أن يتم الإعلان عنه بشكل رسمي فور التوصل لاتفاق مع المدرب، وكان الزمالك كلف في 31 ديسمبر الماضي الثنائي تامر عبدالحميد وحازم إمام بقيادة الفريق مؤقتاً، بعد قبول استقالة أحمد عبدالرؤوف، الذي تولى المسؤولية في الأول من نوفمبر خلفاً للبلجيكي يانيك فيريرا. وسيستهل معتمد جمال مشواره مع الزمالك عندما يواجه زد في كأس الرابطة السبت المقبل.