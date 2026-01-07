سلوت: أرسنال لا يملك أي نقطة ضعف



اعتبر المدرب الهولندي لليفربول أرنه سلوت، أن أرسنال لا يملك أي نقطة ضعف تقريباً، وذلك في إطار ردّه على سؤال عشية مواجهة الفريقين غداً الخميس ضمن الدوري الإنجليزي لكرة القدم. وقال سلوت في مؤتمر صحافي: قوّتهم الرئيسة هذا السؤال مثير للاهتمام! ربما يمتلكون الكثير من نقاط القوة، لكن قوتهم الرئيسة هي على الأرجح أنهم لا يملكون نقاط ضعف تُذكر تقريباً، يستقبلون عدداً قليلاً جداً من الأهداف، ويستطيعون التسجيل من اللعب المفتوح، ومن الكرات الثابتة، لديهم أفكار ممتازة في بناء الهجمات، ويستطيعون كذلك لعب الكرات الطويلة لديهم كل شيء.



فاز أرسنال في 15 من أصل أول 20 مباراة له في الدوري، ويملك أفضل دفاع، ويتقدم بفارق 14 نقطة على ليفربول صاحب المركز الرابع، لكن إحدى هزيمتي الـ«مدفعجية» في الدوري هذا الموسم كانت أمام فريق سلوت في نهاية أغسطس 1-0 على ملعب أنفيلد.

ويفتقد ليفربول في لندن لخدمات نجمه المصري محمد صلاح المشارك في كأس الأمم الأفريقية، إضافة إلى زميله في خط الهجوم السويدي ألكسندر أيزاك الذي سيغيب لفترة طويلة بسبب الإصابة.