الجزيرة وعجمان... البحث عن الفوز من أجل التعويض

يستضيف الجزيرة على ملعبه باستاد محمد بن زايد، في الخامسة من مساء الخميس، نظيره فريق نادي عجمان، لحساب الجولة 12 من دوري ادنوك للمحترفين في مباراة يدخلها الفريقان بهدف التعويض بعد خسارة كل منهما بالجولة السابقة، حيث خسر الجزيرة الذي تراجع إلى المركز الخامس برصيد 18 نقطة أمام ضيفه شباب الأهلي بثلاثية نظيفة، بينما خسر عجمان الذي يحتل المركز التاسع برصيد 13 نقطة أمام ضيفه كلباء بهدف نظيف.



وأكمل الجزيرة تحضيراته الميدانية بحصة تدريبية أخيرة أجراها أمس على ملعبه تحت قيادة مدربه الهولندي مارينو بوشيتش، والذي عمد إلى تصحيح الأخطاء ومعالجة السلبيات التي صاحب لقاء الفريق الأخير وتسببت في خسارته، وأخضع اللاعبين إلى اختبارات متنوعة تضمنت تنفيذ وتطبيق أسلوب اللعب والتكتيك.



ويعاني «فخر أبوظبي» من غياب عدد من اللاعبين المهمين في صفوفه بقيادة المهاجم سايمون بانزا، والمصري إبراهيم عادل، وينتظر أن يدخل لقاء الليلة بخطة متوازنة ما بين الدفاع والهجوم على أمل خطف هدف مبكر يربك به حسابات الخصم، ومن ثم العمل على تعزيزه أو المحافظة عليه إلى نهاية اللقاء.



على جانب أخر، يستعيد عجمان خدمات المهاجم المغربي، وليد أزارو، خلال مواجهة الجزيرة، بعد انتهاء فترة إيقافه، لمباراتين بعد تلقيه البطاقة الحمراء في مباراة الوصل في الجولة التاسعة، وستشكل عودة أزارو إضافة مهمة للفريق على الصعيد الهجومي، بعد غيابه عن المباراتين الماضيتين بعد أن دوّن حكم الوصل في تقريره إدانة للاعب استدعت إيقافه مباراتين بدلاً من مباراة واحدة، وبالتالي خسر «البرتقالي» جهوده في توقيت صعب. وستكون مباراة الجزيرة هي الأولى للمهاجم المغربي الذي قاد منتخب بلاده للحصول على لقب بطولة كأس العرب، عقب الفوز على الأردن في النهائي 3-2.