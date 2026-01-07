منتخب «الفراعنة» يتفرد برقم مميز في كأس أمم أفريقيا

يتصدر المنتخب المصري قائمة أكثر المنتخبات إحرازاً للأهداف في تاريخ بطولة كأس الأمم الأفريقية، مؤكداً تفوقه الهجومي عبر مختلف نسخ المنافسة، في وقت تشهد فيه النسخة الـ 35 المقامة حالياً بالمغرب، صراعاً قوياً على اللقب، بعد وصول البطولة إلى الأدوار الإقصائية، واقترابها من محطة نصف النهائي.



ويعتلي منتخب «الفراعنة» صدارة القائمة برصيد 181 هدفاً، سجلها خلال مشاركته في 27 نسخة سابقة من البطولة، في رقم يعكس الاستمرارية والقدرة الهجومية للمنتخب المصري عبر عقود طويلة من المنافسة القارية، ولا يزال هذا الرصيد مرشحاً للزيادة في النسخة الحالية، بعد نجاحه في بلوغ الدور ربع النهائي، حيث تمكن من تسجيل 6 أهداف حتى الآن، توزعت بالتساوي بين دور المجموعات ودور ثمن النهائي.



ويحل في المركز الثاني منتخب ساحل العاج، برصيد 160 هدفاً، ما يؤكد الفارق الواضح الذي يتفوق به المنتخب المصري على باقي المنتخبات، ويعزز من فرص حفاظه على الصدارة خلال النسخ المقبلة، خاصة في ظل قدرته المستمرة على تجاوز التصفيات، وبلوغ النهائيات، مع قدرته على التقدم في المنافسة.



ويأتي المنتخب النيجيري في المركز الثالث برصيد 158 هدفاً، يليه المنتخب الكاميروني في المركز الرابع برصيد 148 هدفاً، فيما يحتل منتخب غانا المركز الخامس برصيد 138 هدفاً، في ترتيب يعكس التاريخ الهجومي العريق لهذه المنتخبات خلال البطولة القارية.



أقوى هجوم في بطولة الأمم

مصر 181 هدفاً

ساحل العاج 160 هدفاً

نيجيريا 158 هدفاً

الكاميرون 148 هدفاً

غانا 138 هدفاً