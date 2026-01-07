هدف بولبينة القاتل يسقط المشجع «التمثال» باكياً من «مدرجات أمم أفريقيا»

هدف عادل بولبينة القاتل في شباك منتخب الكونغو الديمقراطية لم يكن مجرد كرة في الشباك أو بطاقة عبور إلى ربع نهائي كأس أمم أفريقيا، بل كان بمثابة ضربة قاضية أسقطت المشجع «التمثال» ميشيل نكوكا مبولادينغا من عرشه في المدرجات. وتأهل منتخب الجزائر إلى دور الثمانية في كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب بفوز قاتل على الكونغو الديمقراطية بهدف نظيف أحرزه بولبينة في الدقيقة 119 لينتزع محاربو الصحراء بطاقة التأهل بعد مواجهة مثيرة امتدت لشوطين إضافيين.



وكان مشهد سقوط المشجع الكونغولي مأساوياً، بعد تلقي الهدف في الوقت القاتل، وأظهرت لقطات تلفزيونية المشجع الملقب بـ«لومومبا» وهو يذرف دموعه التي لم يستطع كتمها أمام عدسات الكاميرات والجماهير، معلناً نهاية حزينة لقصة ولائه الرمزي والمذهل.



وخطف المشجع الكونغولي الأنظار إليه في كأس أمم أفريقيا بعد أن اتخذ وضعية التمثال خلال مباريات منتخب بلاده للتذكير ببطل استقلال بلاده باتريس لومومبا، الذي ساهم في إنهاء الاستعمار البلجيكي للكونغو عام 1960. وجاء هدف بولبينة لينهي مسيرة 438 دقيقة قضاها المشجع في الوقوف الصامت بين الجماهير.



