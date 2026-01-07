بإنجاز تاريخي.. لوكا زيدان يفرض اسمه مع الجزائر في أمم إفريقيا

فرض لوكا زيدان نفسه كأحد أبرز نجوم منتخب الجزائر في بطولة كأس أمم إفريقيا 2025، بعدما لعب دورًا حاسمًا في تأهل «محاربي الصحراء» إلى الدور ربع النهائي، مقدمًا مستويات مميزة في أول ظهور قاري له بقميص المنتخب، ليؤكد أن اسمه ليس فقط امتداد لإرث عائلي شهير.

وجاء تأهل المنتخب الجزائري عقب مواجهة ماراثونية أمام الكونغو الديمقراطية، حسمت بهدف قاتل سجله عادل بولبينة في الدقيقة 119 من الشوط الإضافي الثاني، بعد تعادل سلبي استمر حتى اللحظات الأخيرة، في مباراة كان عنوانها الصلابة الدفاعية وتألق حارس المرمى لوكا زيدان.

وضرب المنتخب الجزائري موعدًا قويًا في الدور ربع النهائي أمام منتخب نيجيريا، في مواجهة مرتقبة يدخلها «الخضر» بمعنويات مرتفعة، مستندين إلى دفاع منظم وحارس بات أحد أبرز عناصر القوة في البطولة.

وواصل لوكا زيدان كتابة اسمه في سجلات البطولة، بعدما أصبح الحارس الوحيد في النسخة الحالية من كأس أمم إفريقيا 2025 الذي لم تستقبل شباكه أي هدف حتى الآن، محققًا علامة كاملة في المباريات التي خاضها، وهو رقم يعكس حجم الثبات والتركيز الذي ظهر به في جميع المواجهات.

ولم يقتصر إنجاز زيدان على الحفاظ على نظافة شباكه فقط، بل دخل تاريخ المنتخب الجزائري من أوسع أبوابه، بعدما أصبح أول حارس مرمى في تاريخ الجزائر يخرج بشباك نظيفة في أول ثلاث مباريات رسمية له في نهائيات كأس أمم إفريقيا، وهو إنجاز لم يتحقق من قبل لأي حارس جزائري.

وبهذه الأرقام، انضم لوكا زيدان إلى قائمة نادرة من حراس المرمى في تاريخ البطولة القارية، الذين حققوا نسبة نجاح 100% في الحفاظ على نظافة الشباك مقارنة بعدد المباريات التي خاضوها، ليؤكد أن بدايته مع المنتخب الجزائري تحمل مؤشرات قوية على مستقبل واعد داخل صفوف «الخضر».