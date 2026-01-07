4 مواجهات نارية.. موعد مباريات ربع نهائي كأس أمم أفريقيا

تدخل بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 مرحلة الحسم مع انطلاق منافسات الدور ربع النهائي، حيث تشتعل المنافسة بين ثمانية منتخبات من العيار الثقيل تسعى لانتزاع بطاقة العبور إلى المربع الذهبي، في جولة تعد الأصعب فنيًا وذهنيًا، ولا تحتمل أي أخطاء، خاصة مع تقارب المستويات وارتفاع سقف الطموحات.

ويحمل دور الثمانية أربع مواجهات قوية بين مدارس كروية مختلفة، تجمع بين أبطال سابقين ومرشحين بارزين للقب، في نسخة تشهد تصاعدًا واضحًا في النسق الفني منذ الأدوار الأولى، ما يعزز من قيمة هذه المرحلة في مشوار البطولة.

وتقام مباريات الدور ربع النهائي من بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 على مدار يومي الجمعة والسبت، حيث يفتتح دور الثمانية بمواجهة قوية تجمع منتخب مالي بنظيره السنغال، يوم الجمعة 9 يناير 2026، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات، السادسة مساءً بتوقيت مصر.

وفي اليوم ذاته، يلتقي منتخب المغرب مع منتخب الكاميرون في قمة مرتقبة، عند الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت الإمارات، التاسعة مساءً بتوقيت مصر.

وتتواصل منافسات ربع النهائي يوم السبت 10 يناير 2026، بمواجهة تجمع منتخب نيجيريا مع منتخب الجزائر، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات، السادسة مساءً بتوقيت مصر.

ويُسدل الستار على مباريات الدور ربع النهائي بالقمة المنتظرة بين منتخب مصر ومنتخب كوت ديفوار، يوم السبت 10 يناير 2026، عند الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت الإمارات، التاسعة مساءً بتوقيت مصر.

وتُعد مواجهات ربع النهائي بمثابة اختبار حقيقي لقدرة المنتخبات على التعامل مع ضغط الأدوار الإقصائية، حيث غالبًا ما تحسم مثل هذه المباريات بالتفاصيل الصغيرة، سواء عبر خبرة اللاعبين، أو الجاهزية البدنية.