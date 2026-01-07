موعد مباراة مصر وكوت ديفوار في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا

يخوض منتخب مصر مواجهة من العيار الثقيل أمام نظيره منتخب كوت ديفوار، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 المقامة حاليًا في المغرب، في لقاء يحمل طابعًا خاصًا بين منتخب اعتاد الظهور في المواعيد الكبرى، وآخر يضم كتيبة من الأسماء العالمية المرشحة للمنافسة على اللقب.

وحجز منتخب مصر مقعده في الدور ربع النهائي بعد فوزه على منتخب بنين بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات دور ثمن النهائي، ليواصل الفراعنة مشوارهم في البطولة القارية بثبات، ويؤكدوا قدرتهم على التعامل مع الأدوار الإقصائية.

على الجانب الآخر، بلغ منتخب كوت ديفوار الدور ربع النهائي عقب فوزه العريض على بوركينا فاسو بثلاثة أهداف دون مقابل، ليؤكد جاهزيته الفنية وقوته الهجومية، مستندًا إلى مجموعة من اللاعبين أصحاب التجارب الكبيرة على المستوى الأوروبي والأفريقي.

ومن المقرر أن تقام مباراة مصر وكوت ديفوار في الدور ربع النهائي من بطولة كأس أمم أفريقيا، يوم السبت 10 يناير 2026، في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت الإمارات، التاسعة مساءً بتوقيت مصر، في مواجهة مرتقبة تحظى باهتمام جماهيري وإعلامي واسع داخل القارة وخارجها.

وتحمل المباراة صراعًا واضحًا بين منتخب مصري يعتمد على الروح الجماعية والانضباط التكتيكي وخبرة البطولات، ومنتخب إيفواري يمتلك أسماء بارزة وقدرات فردية عالية، ما يجعل المواجهة مفتوحة على جميع الاحتمالات، خاصة في ظل الطابع الشرس لمباريات الأدوار الإقصائية.