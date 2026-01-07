كوت ديفوار آخر المتأهلين لربع نهائي «الكان» لملاقاة مصر



حجزت كوت ديفوار، حاملة اللقب، البطاقة الاخيرة الى ربع النهائي عندما تغلبت على بوركينا فاسو 3-0 على الملعب الكبير في مراكش في ثمن نهائي كأس الامم الافريقية لكرة القدم في المغرب.

وحسمت كوت ديفوار تأهلها في الشوط الاول بفضل مهاجمها ومانشستر يونايتد الانجليزي أماد ديالو الذي افتتح التسجيل في الدقيقة 20، رافعا رصيده الى ثلاثة أهداف في البطولة، وصنع الثاني لمهاجم لايبزيغ الألماني يان ديومانديه في الدقيقة 32، قبل أن يختم بديل الاخير بوزومانا توريه المهرجان بالثالث في الدقيقة 87.



وتلتقي كوت ديفوار في ربع النهائي السبت المقبل في أغادير مع مصر التي تأهلت بفوزها الصعب على بنين 3-1 بعد التمديد الوقت الاصلي 1-1. ويفتتح الدور ربع النهائي الجمعة بمباراتي السنغال مع مالي في طنجة، والمغرب مع الكاميرون في الرباط، ويختتم السبت بمباراتي نيجيريا مع الجزائر في مراكش، ومصر مع ساحل العاج في أغادير.