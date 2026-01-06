الجزائر تحسم بطاقة ربع نهائي «الكان» أمام الكونغو الديمقراطية

حسم المنتخب الجزائري بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس أمم إفريقيا 2025، بعد فوزه الصعب على منتخب الكونغو الديمقراطية بهدف دون رد، في مواجهة امتدت إلى الأشواط الإضافية.

وانتهى الوقت الأصلي من اللقاء بالتعادل السلبي، في مباراة اتسمت بالحذر الدفاعي وندرة الفرص من الجانبين، مع أفضلية نسبية للمنتخب الجزائري الذي حاول كسر التكتل الكونغولي دون نجاح يذكر، في ظل تألق ليونيل مباسي حارس مرمى الكونغو الديمقراطية، الذي تصدى لعدة محاولات أبرزها من بغداد بونجاح.

ومع دخول الفريقين الأشواط الإضافية، واصل «الخضر» ضغطهم الهجومي بحثًا عن هدف الحسم، مقابل اعتماد الكونغو الديمقراطية على التنظيم الدفاعي والارتداد السريع، قبل أن تنجح الجزائر في فك الشفرة قبل دقيقة واحدة من نهاية الشوط الإضافي الثاني.

وسجل عادل بولبينة، مهاجم الدحيل القطري، هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 119، بعدما استلم الكرة خارج منطقة الجزاء، وتقدم بخطوات قليلة قبل أن يطلق تسديدة قوية ومتقنة استقرت في شباك مباسي، مانحًا الجزائر فوزًا ثمينًا وبطاقة العبور إلى دور الثمانية.

وبهذا الانتصار، يضرب المنتخب الجزائري موعدًا مرتقبًا مع منتخب نيجيريا في الدور ربع النهائي، في مواجهة قوية من المنتظر إقامتها يوم السبت المقبل بمدينة مراكش، ضمن منافسات البطولة القارية.

الجزائر تحسم بطاقة ربع نهائي «الكان» أمام الكونغو الديمقراطيةالجزائر



