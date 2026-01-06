إشارة واضحة للرحيل.. محمود بنتايك يبعث برسالة غير مباشرة لإدارة الزمالك

بعث المغربي محمود بنتايك، لاعب الزمالك، برسالة غير مباشرة لإدارة ناديه، بعدما حذف عبارة «لاعب في الزمالك» من حسابه الرسمي على موقع «إنستغرام»، في خطوة عكست تصعيدًا جديدًا في أزمته المستمرة مع القلعة البيضاء، على خلفية فسخ تعاقده من طرف واحد بسبب مستحقاته المالية المتأخرة.

وتأتي هذه الخطوة بعد إعلان وكيل اللاعب فسخ التعاقد رسميًا، في ظل تمسك بنتايك بموقفه ورفضه العودة إلى التدريبات الجماعية، قبل التوصل إلى تسوية واضحة تضمن حصوله على مستحقاته المتأخرة، وهو ما زاد من حدة التوتر بين الطرفين خلال الأيام الماضية.

وكان الإعلامي أحمد شوبير قد كشف أن الساعات المقبلة ستشهد عقد جلسة تجمع اللاعب ووكيله مع مسؤولي نادي الزمالك، في محاولة لاحتواء الأزمة والوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف، خاصة مع تمسك إدارة النادي بسلامة موقفها القانوني، وعدم أحقية اللاعب في فسخ العقد من جانبه.

وفي السياق ذاته، أكد مصدر داخل نادي الزمالك أن موقف الإدارة لم يتغير، مستندة إلى سريان التعاقد وعدم اكتمال الشروط القانونية التي تتيح فسخه من طرف واحد، مشيرًا إلى أن ملف اللاعب بات بالكامل في يد جون إدوارد، المدير الرياضي للنادي، المكلف بإدارة المفاوضات وإنهاء الأزمة.

وأوضح المصدر أن بنتايك عاد إلى القاهرة عقب انتهاء إجازة زواجه التي قضاها خارج مصر، تمهيدًا لعقد جلسة مرتقبة مع مسؤولي النادي، لمناقشة تفاصيل الأزمة، سواء بعودته إلى التدريبات أو التوصل إلى صيغة اتفاق تضمن صرف مستحقاته بشكل منتظم خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن اللاعب لا يمانع الاستمرار مع الزمالك، شريطة الحصول على ضمانات واضحة بشأن مستحقاته المالية، في ظل كونه لاعبًا محترفًا أصبح مسؤولًا عن أسرة، بينما تفضل إدارة النادي تأجيل الجلسة لحين توفير السيولة المالية اللازمة لإنهاء الملف بشكل نهائي.