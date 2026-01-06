خيار الطوارئ حاضر.. اسم مألوف على طاولة مانشستر يونايتد

دخل نادي مانشستر يونايتد مرحلة بحث عاجلة عن الاستقرار الفني، بعد إقالة المدرب البرتغالي روبن أموريم على خلفية تراجع النتائج وتذبذب الأداء، ليبرز اسم النرويجي أولي جونار سولشاير كأحد الحلول المطروحة بقوة لقيادة الفريق خلال المرحلة الانتقالية وحتى نهاية الموسم.



وكانت إدارة «الشياطين الحمر» قد أعلنت إنهاء علاقتها بأموريم، عقب سلسلة من النتائج السلبية التي وضعت الفريق في موقف صعب بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، وسط قناعة داخل النادي بضرورة التدخل السريع لتفادي مزيد من التراجع، خاصة مع اقتراب المراحل المهمة من الموسم.



وفي هذا السياق، كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن مانشستر يونايتد يفكر جدياً في إعادة سولشاير، المدرب السابق للفريق، كخيار طوارئ مؤقت، مستفيداً من معرفته الكبيرة بأجواء النادي وغرفة الملابس، وقدرته على التعامل مع الضغوط في فترات الأزمات.



وأشارت المصادر إلى أن سولشاير لا يمانع فكرة العودة إلى «أولد ترافورد» لفترة محدودة، بدافع ارتباطه بالنادي ورغبته في المساعدة، حتى وإن كانت المهمة مؤقتة إلى حين التعاقد مع مدرب دائم في صيف 2026، وهو التوقيت الذي تخطط فيه الإدارة لإطلاق مشروع فني جديد.



في المقابل، قررت إدارة مانشستر يونايتد إسناد القيادة الفنية بشكل مؤقت إلى دارين فليتشر، لاعب الفريق السابق، لقيادة الفريق في المباراة المقبلة أمام بيرنلي، في محاولة لإعادة التوازن داخل الفريق لحين حسم القرار النهائي.

وتؤكد التقارير أن إدارة النادي تضع نصب أعينها تجاوز الفترة الحالية بأقل الخسائر الممكنة، مع الحفاظ على فرص المنافسة على مركز مؤهل للبطولات الأوروبية، قبل اتخاذ قرار بشأن هوية المدرب المقبل.