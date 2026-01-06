مدرب منتخب مصر السابق يعرض خدماته لتدريب منتخب تونس

دخل اسم البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني السابق لمنتخب مصر، دائرة المرشحين لتولي القيادة الفنية لمنتخب تونس خلال المرحلة المقبلة، بعدما أبدى رغبته في تدريب «نسور قرطاج» عقب رحيل الجهاز الفني الحالي.

وكشف موقع «نسمة سبورت» التونسي أن كيروش عرض خدماته رسميًا على الاتحاد التونسي لكرة القدم عبر وكيل أعماله، مؤكدًا استعداده لتحمل تكاليف فسخ عقده مع الاتحاد العماني لكرة القدم من أجل تولي المهمة، في خطوة تعكس رغبته الجادة في العودة للعمل داخل القارة الإفريقية.

وأشار التقرير إلى أن كيروش ليس الاسم الوحيد المطروح على طاولة الاتحاد التونسي، إذ تقدم الفرنسي فيليب تروسييه، المدير الفني الأسبق لمنتخب فيتنام، بطلب جديد لتولي تدريب المنتخب، في ثاني محاولة له لقيادة «نسور قرطاج»، مستندًا إلى خبرته الطويلة في الكرة الإفريقية والآسيوية.

ويبلغ تروسييه من العمر 70 عامًا، وسبق له العمل مع عدة منتخبات وأندية بارزة، من بينها اليابان ونيجيريا وبوركينا فاسو.

وتأتي هذه التحركات في ظل سعي الاتحاد التونسي للتعاقد مع مدير فني جديد، عقب إقالة سامي الطرابلسي بعد خروج منتخب تونس من دور الـ16 لبطولة كأس أمم إفريقيا 2025 المقامة في المغرب، إثر الخسارة أمام منتخب مالي بركلات الترجيح بنتيجة 3-2، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

يذكر أن منتخب تونس ضمن التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026، حيث أوقعته القرعة في المجموعة السادسة إلى جانب منتخبات هولندا واليابان، بالإضافة إلى المتأهل من مواجهة أوكرانيا والسويد، وبولندا وألبانيا، ما يضع الجهاز الفني المقبل أمام تحديات قوية على المستويين القاري والعالمي.