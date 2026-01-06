شبح الإيقاف يطارد حسام حسن في أمم أفريقيا

يدرس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» اتخاذ إجراء انضباطي بحق حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، على خلفية اللقطة التي أُثير حولها جدل واسع بعد نهاية مباراة بنين في دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025 المقامة في المغرب.



وجاء ذلك بعد مطالبات إعلامية وجماهيرية مغربية بفتح تحقيق رسمي، عقب انتشار مقطع فيديو يظهر توجه حسام حسن نحو المدرجات التي كانت تضم جماهير ساندت منتخب بنين، وهو ما اعتبره البعض تصرفًا استفزازيًا يستوجب العقوبة.



وبحسب ما تنص عليه لائحة الانضباط بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم، فإن أي تصرف يصنف ضمن استفزاز الجماهير قد يعرض صاحبه للإيقاف لمدة تصل إلى ثلاث مباريات، إضافة إلى غرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف دولار، وهو ما فتح باب التكهنات حول إمكانية معاقبة المدير الفني للفراعنة.



وفي المقابل، رد حسام حسن على الجدل مؤكدًا أن اللقطة المتداولة تم تفسيرها بشكل خاطئ، مشددًا على أن الجماهير المغربية، خاصة في مدينة أكادير، كانت داعمة لمنتخب مصر طوال المباراة، ولا يوجد أي خلاف معها.

ووجه المدير الفني للفراعنة الشكر للجماهير المغربية والمصرية التي حضرت اللقاء، وساندت المنتخب حتى حسم التأهل إلى الدور ربع النهائي، بعد الفوز على بنين بنتيجة 3-1 عقب اللجوء إلى الأشواط الإضافية.



وكان منتخب مصر قد أنهى الوقت الأصلي أمام بنين بالتعادل 1-1، قبل أن يسجل ياسر إبراهيم الهدف الثاني في الشوط الإضافي الأول، ثم اختتم محمد صلاح ثلاثية الفراعنة في الدقائق الأخيرة، ليؤكد العبور إلى دور الثمانية.