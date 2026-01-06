جدل الحراسة ينتهي.. فليك يكشف ورقة برشلونة الأولى في السوبر

حسم هانز فليك، المدير الفني لبرشلونة، الجدل الدائر حول مركز حراسة المرمى قبل مواجهة أتلتيك بلباو في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، بعدما أعلن بشكل صريح هوية الحارس الذي سيبدأ اللقاء، واضعاً حداً للتكهنات التي رافقت هذا الملف خلال الأيام الماضية.



وخلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق المواجهة المرتقبة، أكد فليك أن خوان جارسيا سيكون الحارس الأساسي لبرشلونة في مباراة السوبر، لينهي بذلك الجدل القائم حول المفاضلة بينه وبين مارك أندريه تير شتيجن أو تشيزني، ويكشف أولى أوراقه الفنية في البطولة.



وتحدث المدرب الألماني عن جاهزية فريقه للمواجهة، مشيراً إلى أن كأس السوبر الإسباني يمثل محطة مهمة في الموسم، وخاصة أن التتويج باللقب يمنح دفعة معنوية كبيرة للاعبين، كما حدث في الموسم الماضي، مؤكداً أن الفريق يدخل اللقاء بطموح واضح لحصد اللقب.



وفي ما يخص بقية الملفات، تطرق فليك إلى الحديث عن الخيارات الدفاعية وإمكانية تدعيم الفريق، موضحاً أن جواو كانسيلو يظل خياراً مطروحاً، لكنه شدد في الوقت ذاته على ثقته بالعناصر الحالية، وقدرة اللاعبين الشباب على التطور وتحمل المسؤولية.



كما أكد مدرب برشلونة أن مواجهة أتلتيك بلباو لن تكون سهلة، في ظل ما يمتلكه المنافس من عناصر هجومية سريعة، مشدداً على ضرورة تحسين الأداء الدفاعي واللعب بروح جماعية، وهي النقطة التي ركز عليها الجهاز الفني خلال التحضيرات الأخيرة.



واختتم فليك حديثه بالتأكيد أن الضغط جزء من كرة القدم في نادٍ بحجم برشلونة، داعياً إلى دعم اللاعبين وحمايتهم، وخاصة في المواعيد الكبرى، معرباً عن ثقته بقدرة فريقه على تقديم مباراة قوية وفرض شخصيته في نصف نهائي السوبر الإسباني.



ومن المنتظر أن تنطلق منافسات البطولة غداً الأربعاء 7 يناير، حيث يواجه برشلونة نظيره أتلتيك بلباو في نصف النهائي الأول، وفي نصف النهائي الآخر، يلتقي ريال مدريد بغريمه أتلتيكو مدريد، مساء الخميس 8 يناير. ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية للبطولة يوم 11 يناير، لتحديد بطل النسخة الجديدة من السوبر الإسباني.