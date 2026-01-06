قطعة من تاريخ ميسي في مزاد عالمي

عادت واحدة من أندر مقتنيات ليونيل ميسي إلى دائرة الضوء، بعدما قرر جون تيري، قائد تشيلسي السابق، طرح قميص تاريخي للنجم الأرجنتيني في مزاد علني، في خطوة لفتت أنظار عشاق كرة القدم حول العالم، وأعادت إلى الذاكرة واحدة من المحطات المبكرة في مسيرة «البرغوث» الأوروبية.



ويعود القميص إلى مواجهة جمعت برشلونة وتشيلسي قبل نحو 20 عاماً على ملعب «ستامفورد بريدج»، وتحديداً في 18 أكتوبر 2006، حين كان ميسي لا يزال في بداياته مع الفريق الكتالوني، ويرتدي القميص رقم 19، ضمن الزي البرتقالي البديل لبرشلونة في تلك الفترة. وفي تلك المباراة، التي حسمها تشيلسي بهدف للإيفواري ديدييه دروغبا، حصل جون تيري على قميص ميسي.



وكشف تيري أن القميص، الذي وصفه بـ«الاستثنائي والنادر»، سيعرض في مزاد علني بهدف دعم مؤسسته الخيرية، مستفيداً من القيمة التاريخية والشعبية العالمية التي يحظى بها ليونيل ميسي. وأكد أن القميص يعود إلى مرحلة سبقت تتويج النجم الأرجنتيني بلقب أفضل لاعب في العالم، ما يمنحه حكاية خاصة لدى الجماهير والمقتنين.



ووفقاً لتقارير متخصصة، يتوقع أن يحظى القميص باهتمام واسع في المزاد، خصوصاً أنه يرتبط بفترة نادرة من مسيرة ميسي، قبل تحوله إلى أحد أعظم لاعبي كرة القدم عبر التاريخ.