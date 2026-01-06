حسابات النهاية.. ليفاندوفسكي يحدد أولوياته قبل وداع برشلونة

حسم النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي قراره بشأن مستقبله مع برشلونة، واضعاً الاستقرار واحترام التعاقد في صدارة أولوياته، مع اقتراب نهاية رحلته داخل أسوار «كامب نو» وبدء التفكير الجاد في خطوته التالية خارج إسبانيا.

وحسم ليفاندوفسكي موقفه النهائي من العروض التي تلقاها مؤخراً، وعلى رأسها محاولات نادي الهلال السعودي لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، إذ قرر المهاجم المخضرم البالغ من العمر 37 عاماً الاستمرار مع برشلونة حتى نهاية عقده الممتد حتى 30 يونيو المقبل، رافضاً فكرة الرحيل في منتصف الموسم.



ورغم الرغبة القوية التي أبداها الإيطالي سيموني إنزاجي، المدير الفني للهلال، في التعاقد مع ليفاندوفسكي لتدعيم الخط الأمامي للفريق، فإن اللاعب تمسك بخياره، وفضل إكمال موسمه مع برشلونة، في ظل طموحه لإنهاء رحلته الأوروبية بأفضل صورة ممكنة والمنافسة على الألقاب المحلية والقارية.

وكشفت تقارير صحفية إسبانية، من بينها «موندو ديبورتيفو»، أن ليفاندوفسكي لا يفكر مطلقاً في مغادرة برشلونة خلال الموسم الجاري، ويضع احترام عقده وجماهير النادي في مقدمة اعتبارات القرار، وخاصة مع رغبته في قيادة الفريق خلال أشهره الأخيرة بقميص «البلوغرانا».



ولم تكن محاولات الهلال الأولى لضم المهاجم البولندي، إذ سبق للنادي السعودي أن أبدى اهتمامه باللاعب خلال ثلاث فترات انتقالات سابقة، إلا أن جميعها اصطدمت برغبة ليفاندوفسكي الواضحة في البقاء داخل القارة الأوروبية.

وفي الوقت ذاته، بدأ ليفاندوفسكي في رسم ملامح مستقبله لما بعد برشلونة، حيث تشير معطيات وتقارير إعلامية إلى أن الدوري الأمريكي قد يكون الوجهة الأقرب للنجم البولندي، بعدما كشفت مصادر عن اجتماع عقد في مدينة برشلونة بين اللاعب ووكيل أعماله مع جريج بيرهالتر، المدير الرياضي لنادي شيكاغو فاير، لبحث إمكانية الانتقال خلال الصيف المقبل.



ووفقاً للتقارير ذاتها، فإن ليفاندوفسكي لا يستبعد خوض تجربة جديدة في الولايات المتحدة، لكنه يفضل تأجيل أي خطوة رسمية حتى نهاية الموسم، والتركيز الكامل حالياً على مشواره مع برشلونة، في محاولة لترك بصمة أخيرة تليق باسمه وتاريخه قبل إسدال الستار على رحلته في «كامب نو».