قلق كتالوني قبل السوبر.. لامين يامال خارج المران الجماعي

خيمت حالة من القلق داخل معسكر برشلونة قبل ساعات من مواجهة أتلتيك بلباو في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، بعدما غاب لامين يامال عن المران الجماعي الأخير للفريق، واكتفى ببرنامج تدريبي فردي، ليفتح باب التساؤلات حول جاهزيته للموقعة المرتقبة.

وغاب الجناح الشاب عن التدريبات الجماعية التي خاضها الفريق الكتالوني في جدة، مفضلًا العمل داخل صالة الألعاب الرياضية ضمن برنامج محدد للتعافي، قبل أقل من 24 ساعة على ضربة البداية، وهو ما لفت الأنظار خاصة في ظل الدور المحوري الذي يلعبه يامال في المنظومة الهجومية لبرشلونة.

وبحسب ما كشفته صحيفة «سبورت» الإسبانية، فإن الجهاز الطبي في برشلونة لا يشعر بقلق كبير حيال حالة اللاعب، مؤكدًا أن غيابه عن المران الجماعي يأتي في إطار الحذر فقط، على أن يتم تقييم موقفه النهائي قبل المباراة، كما حدث في مناسبات سابقة، أبرزها قبل ديربي إسبانيول، حين غاب عن التدريبات ثم شارك بشكل طبيعي.

وكانت بعثة برشلونة قد وصلت إلى جدة أمس الاثنين مكتملة الصفوف، حيث تضم القائمة 24 لاعبًا، بينما تسمح لوائح البطولة بمشاركة 22 لاعبًا فقط في المباراة، ما يفرض على هانز فليك استبعاد اسمين قبل اللقاء، وسط ترقب لما إذا كان يامال سيكون ضمن الخيارات الأساسية حال تأكدت جاهزيته.

ومن المقرر أن تقام مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو مساء الأربعاء 7 يناير، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، في نصف النهائي الأول من كأس السوبر الإسباني، بينما يلتقي ريال مدريد مع أتلتيكو مدريد في نصف النهائي الآخر مساء الخميس، على أن تقام المباراة النهائية يوم 11 يناير.