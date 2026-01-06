ضربة موجعة لمنتخب مصر قبل ربع نهائي «الكان»

تلقى منتخب مصر ضربة قوية قبل مواجهة الدور ربع النهائي من بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، بعدما تأكد غياب محمود حسن «تريزيجيه» عن مباراة الفراعنة المقبلة، نتيجة الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة بنين في دور الـ16 من البطولة.



وبحسب مصدر داخل منتخب مصر، فإن الفحوصات الطبية أثبتت معاناة تريزيجيه من التواء في كاحل القدم، ما سيبعده عن مباراة دور الثمانية، ليخرج رسمياً من حسابات الجهاز الفني في اللقاء المرتقب. وكان تريزيجيه قد غادر مباراة بنين متأثراً بالإصابة، قبل أن يخضع لفحوصات وأشعة لتحديد حجمها، وسط محاولات لتجهيزه في أقرب وقت ممكن، إلا أن الجهاز الطبي فضل منحه الراحة اللازمة لتفادي تفاقم الإصابة.



ويمثل غياب تريزيجيه خسارة مؤثرة لمنتخب مصر، في ظل دوره المحوري داخل الملعب وخبرته الكبيرة في المباريات القارية، خاصة مع دخول البطولة مراحلها الحاسمة، وهو ما يضع الجهاز الفني أمام تحدٍّ جديد لتعويض غيابه قبل مواجهة ربع النهائي.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر في الدور ربع النهائي مع الفائز من مواجهة كوت ديفوار وبوركينا فاسو، في حين يواصل الجهاز الفني الاستعداد للمباراة مع دراسة البدائل المتاحة لتعويض الغياب المؤثر لتريزيجيه.