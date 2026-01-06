لقطة مثيرة للجدل تشعل غضب جماهير برشلونة ضد لامين يامال

لم تحتج اللقطة سوى ثوانٍ قليلة كي تخرج من إطار المباراة إلى حالة من الجدل، في ديربي كتالونيا أمام إسبانيول، ظهر لامين يامال واضعاً يده داخل جيب الشورت أثناء سير اللعب، حركة صغيرة في ظاهرها، لكنها كانت كافية لإشعال موجة واسعة من ردود الفعل بين جماهير برشلونة، التي اعتادت أن تراقب كل تفصيلة تخص لاعبيها، خصوصاً في مباريات لا تحتمل البرود أو الالتباس.



بعد صافرة النهاية، انتشرت اللقطة بسرعة على منصات التواصل الاجتماعي، وبدأت التأويلات تتكاثر، رأى البعض في الحركة تعبيراً عن لامبالاة لا تليق بحساسية الديربي، واعتبرها آخرون تصرفًا مستفزاً لا ينسجم مع صورة اللاعب الشاب الذي يقدم كواجهة لمستقبل النادي.



في المقابل، تعامل قطاع آخر من الجماهير مع المشهد بوصفه لحظة عفوية، لا تحمل أي دلالات مقصودة، خصوصاً من لاعب لا يزال في خطواته الأولى.

الجدل ازداد حدة بعد تداول مقاطع أخرى تظهر لامين يامال وهو يقلد احتفالاً معروفاً باسم «ثلاث نقاط في الجيب»، وهو احتفال سبق أن ظهر في ملاعب مختلفة وعلى أقدام لاعبين آخرين، ما فتح الباب أمام ربط اللقطة بمحاولة تقليد أو رسالة، سواء كانت موجهة للمنافس أو للجماهير نفسها.



وسط هذا الانقسام، ظهرت أصوات تدعو إلى التهدئة وعدم تحميل الحركة أكثر مما تحتمل، مذكرة بأن لامين يامال لا يتجاوز 18 عاماً، ويلعب تحت ضغط استثنائي في نادٍ بحجم برشلونة، حيث تتحول الإيماءة إلى قضية، هذه الأصوات شددت على أن الحكم الحقيقي يجب أن يبقى مرتبطاً بما يقدمه اللاعب داخل الملعب.