شريط لاصق يخطف الأضواء في أمم أفريقيا



شهدت مباراة نيجيريا وموزمبيق في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 المقامة حالياً في المغرب، واقعة غريبة قبل انطلاق صافرة البداية، بعدما تسبب ثقب في شبكة مرمى منتخب موزمبيق في تأخير انطلاق اللقاء لدقائق قليلة، في مشهد خطف الأنظار وأثار تفاعلاً واسعاً داخل الملعب وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.



وخلال الفحص الروتيني للمرميين قبل المباراة التي أُقيمت بمدينة فاس، تم اكتشاف تمزق أسفل القائم الأيمن لمرمى موزمبيق، ما استدعى تدخلاً عاجلاً من مسؤولي الملعب لإصلاح الشبكة باستخدام شريط لاصق يحمل شعار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، تجنباً لتأجيل اللقاء.



وتسبب هذا العطل المفاجئ في تأخير انطلاق المباراة لدقائق عن موعدها المحدد، ما اضطر لاعبي المنتخبين إلى استئناف تمارين الإحماء لفترة قصيرة، خاصة في ظل برودة الأجواء داخل الملعب.

وانطلقت المباراة بعد إصلاح العيب الفني، وشهدت تفوقاً واضحاً لمنتخب نيجيريا، الذي حسم المواجهة لمصلحته بنتيجة أربعة أهداف دون رد، ليحجز بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي من البطولة القارية.