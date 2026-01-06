منتخبنا الأولمبي يفتتح مشواره الآسيوي بمواجهة قوية أمام قطر

يخوض منتخبنا الوطني الأولمبي لكرة القدم مواجهة صعبة أمام المنتخب القطري، في الساعة الثامنة والنصف من مساء غد الأربعاء بتوقيت الإمارات، على استاد مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية بالسعودية، في افتتاح مبارياته بالمجموعة الثانية من نهائيات كأس آسيا تحت 23 سنة، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية، وتشهد المجموعة نفسها أيضاً، مساء غد، مباراة اليابان مع سوريا على استاد صالة مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.

ويختتم منتخبنا الأولمبي تدريباته، مساء اليوم، بعدما وصل إلى مدينة جدة، أول من أمس، حيث أجرى الفريق أولى حصصه التدريبية على أحد الملاعب الفرعية، بقيادة مارسيلو برولي وجهازه المساعد، وحرص برولي على التحدث مع اللاعبين قبيل المران، وحثهم على بذل المزيد من الجهد، والاستعداد الأمثل للمباراة الأولى أمام المنتخب القطري.



وقال مارسيلو برولي: ««سعداء بالمشاركة في هذه البطولة المهمة، ونعلم قوة منتخب قطر، ولكننا نثق بقدرات ومواهب لاعبينا، ونسعى لبداية قوية، تنسجم مع تحضيراتنا، خصوصاً أن المباراة الأولى تمثل محطة مهمة في مشوار أي بطولة»، ونحن بدأنا الاستعداد بفترة جيدة قبل كأس الخليج تحت 23 عاماً، وأمضيت في العمل مع الفريق نحو عامين، ونحن في حالة جيدة للغاية، وجميع المباريات هنا ستكون قوية ومثيرة، ولكن لدينا لاعبون مميزون، وسوف نكون خصماً قوياً لجميع المنتخبات، ويغيب عنا سلطان عادل بسبب الإصابة، ولدينا لاعبون آخرون سوف يحصلون على فرصة للمشاركة، كما أن لدينا لاعبين يمتلكون خبرة كبيرة سواء في اللعب مع المنتخب الوطني أو الأندية، ولكن نحن نعتمد على العمل الجماعي وليس القدرات الفردية.



وفي المقابل قال إيليديو فالي مدرب قطر: «من الطبيعي أن تكون المباراة الأولى صعبة للجميع، وهي مصيرية في المنافسة، ولكن لدينا لاعبون جيدون ومستعدون جيداً، لأن طموحنا أن نحقق الفوز في كل مباراة، والتقدم بالتدريج، ونتوقع أن نواجه خصماً جيداً ومنظماً، كما شاهدنا في المباريات التي تابعناها للمنافس، ولكن سيكون هدفنا أن نظهر بالمستوى المطلوب، وننجح في إيقاف الفريق المقابل من أجل تحقيق الفوز»، بينما قال مبارك بن زامة، لاعب «الأبيض الأولمبي»: «نتطلع لمشاركة مميزة في البطولة، وسنواجه في البداية منافساً قوياً له طموحات كبيرة، ونحن جاهزون للمنافسة، ولدينا عناصر مؤهلة وموهوبة، ونسعى لتقديم أداء قوي يسر جمهورنا، ومنتخبنا استعد بشكل جيد، وعلينا عرض أفضل ما لدينا في البطولة»، فيما قال لاعب قطر جاسم الشرشني: «المباراة الأولى تكون دائماً الأصعب، لأننا سنلعب أمام منتخب الإمارات الجيد والقوي، والنسخة الماضية من البطولة كانت جيدة بالنسبة لنا، ولكن الآن نحن فريق جديد، وهناك لاعبون جيدون في الفريق، والآن لا نفكر بالنسخة الماضية من البطولة، ونركز على هذه النسخة، حيث سنتعامل مع المباريات بالتدريج».



والجدير بالذكر أن «الأبيض الأولمبي» تأهل إلى النهائيات ضمن أفضل 4 منتخبات جاءت في المركز الثاني بمرحلة التصفيات، بعد حصوله على المركز الثاني في المجموعة التاسعة برصيد 6 نقاط، وحصدها من فوزين على غوام 13-0، وهونغ كونغ 2-0، والخسارة أمام إيران 2-3.