أبيدال يبحث عن مهاجم «سوبر» للوصل.. ما هي مواصفاته؟

يبحث إيريك أبيدال، المدير الرياضي لنادي الوصل، عن مهاجم «سوبر» من العيار الثقيل في مختلف الأسواق العالمية، بهدف دعم صفوف «الإمبراطور» خلال فترة التعاقدات الشتوية في خطوة تعكس قناعة الإدارة بالحاجة إلى تعزيز الخط الأمامي، بعد أن كشفت مباريات الموسم الحالي حاجة الوصل إلى مهاجم متميز يساهم في المنافسة على لقب بطولة الدوري، التي يحتل فيها المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 21 نقطة، خلف العين المتصدر برصيد 27 نقطة، بعد مرور 11 جولة، إضافة إلى المنافسة على لقب دوري أبطال آسيا 2.



وقدم الوصل مستويات فنية جيدة في الدوري، وتعرض لخسارة واحدة فقط أمام الظفرة في الجولة الثانية من مجموع 10 مواجهات سابقة أكدت امتلاك الفريق مجموعة مميزة من العناصر، بقيادة فابيو ليما، سيلفا، علي صالح، خيمينيز، إلى جانب ثنائي حراسة المرمى خالد السناني ومحمد الوالي، وغيرهم من الأسماء إلا أن خط الهجوم لا يزال يمثل الحلقة الأضعف مقارنة ببقية الخطوط.



ويتولى أبيدال، الذي كلفه النادي بمهام المدير الرياضي خلال الصيف الماضي، ملف التعاقدات بحكم منصبه، حيث تشير المصادر إلى حصوله على الضوء الأخضر من إدارة النادي للبحث عن مهاجم بمواصفات خاصة، ويتمتع بقدرات فنية عالية، مع أجادة تحويل الفرص إلى أهداف، ويكون مناسباً لطريقة لعب الفريق، مع تميزه بالقوة البدنية، بجانب عنصر الخبرة حتى يتمكن من التأقلم سريعاً مع بقية اللاعبين.