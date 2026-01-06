شباب الأهلي والبطائح في مواجهة معقدة بالجولة 12

يستقبل البطائح ضيفه شباب الأهلي في الساعة السابعة و45 دقيقة من مساء غد الأربعاء، على استاد خالد بن محمد، في ختام ثاني أيام الجولة 12 من دوري أدنوك للمحترفين، ويتشارك الفريقان طموح الفوز رغم اختلاف الأهداف، إذ يتطلع «الراقي» صاحب الأرض والمركز 14 الأخير برصيد 6 نقاط، وله مباراة مؤجلة، إلى الفوز ليكون بداية للخروج من منطقة خطر الهبوط، خصوصاً بعد خسارة الفريق لمباراته على أرضه في الجولة الماضية أمام دبا بهدف دون مقابل، ليواصل التراجع في جدول الترتيب.



وفي المقابل، يطمح شباب الأهلي إلى مواصلة حصد النقاط في حملة الدفاع عن درع الدوري الذي توج به الموسم الماضي، وزيادة رصيده الحالي البالغ 20 نقطة، والاستمرار في التقدم في جدول الترتيب، وتقليص الفارق والضغط على العين في الصدارة قبل نهاية مباريات الدور الأول، خصوصاً أن الفريق حال تحقيقه الفوز في مبارياته المتبقية، ومنها مباراتان مؤجلتان، وخدمة نتائج الآخرين، ربما ينهي الدور الأول بطلاً للشتاء.



ويملك شباب الأهلي تفوقاً تاريخياً كبيراً على البطائح في دوري المحترفين، بعدما فاز في جميع المواجهات الست السابقة التي جمعت بين الفريقين، وسجل خلالها «الفرسان» 18 هدفاً، وتلقى مرماه 3 أهداف فقط، والتقى الفريقان مرة واحدة هذا الموسم، وذلك في ثمن نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وتمكن شباب الأهلي من حسم بطاقة الوصول إلى دور الثمانية بصعوبة بالغة، بعدما تغلّب على البطائح بركلات الترجيح 4-2، عقب تعادلهما السلبي في الوقتين الأصلي والإضافي، على استاد خالد بن محمد في الشارقة.



وشدد فرهاد مجيدي، مدرب البطائح، في حديثه مع اللاعبين قبل لقاء شباب الأهلي، على صعوبة جميع المباريات المتبقية للفريق في الدوري، وعلى أن كل مباراة حاسمة، وأكد أن النقاط الثلاث ستساعد البطائح كثيراً في تحسين مركزه في جدول الترتيب، معرباً عن ثقته بأن لاعبي فريقه مستعدون للخروج بنتيجة إيجابية، وأنهم جاهزون بدنياً وذهنياً لهذه المباراة.



وفي المقابل، وصف باولو سوزا، مدرب شباب الأهلي، مواجهة البطائح بـ«المعقدة»، موضحاً أنها ستكون أمام فريق قوي بدنياً ومرتب للغاية، ويتميز بمسافات قصيرة بين اللاعبين، مشدداً على ضرورة صناعة الفرص والفاعلية لإعطاء استمرارية في المباراة والخروج بالنتيجة المطلوبة. وقال: «جميع المباريات أمام البطائح كانت معقدة، ونحتاج أن يكون لدينا لاعبون متاحون جسدياً ونفسياً، وأن نكون متحدين لكي نستطيع تخطي هذا المنعطف الصعب، كما أظهرنا في المباراة السابقة أمام الجزيرة، وأثق أننا سنفعل ذلك إذا حافظنا على الإصرار والجهد العالي الذي نقدمه منذ بداية العام، والمباراة مهمة وبالتالي أطلب من الجماهير تحقيق أقصى درجات التأثير من خلال الحضور في المدرجات، وتشجيع اللاعبين بصورة تحفزهم لكسب هذه المواجهة المعقدة، وأنا على ثقة من تحقيق هذا الفوز».



ومن جانبه، أكد مرساد سيفي، لاعب شباب الأهلي، أهمية المباراة وضرورة تحقيق نتيجة إيجابية، واحترامهم الكامل لكل الفرق المنافسة في مختلف المسابقات، مشيراً إلى أن كل الفرق تملك الطموح والدافع لحصد النقاط والتقدم في ترتيب الدوري، وأوضح أن التحضيرات للمباراة المقبلة سارت بشكل جيد، مؤكداً حرصهم على تقديم أفضل أداء في كل المواجهات من أجل تحقيق النتائج المرجوة وإسعاد الجماهير، التي ظلت تساند اللاعبين في جميع الأوقات، متمنياً أن ينجح مع زملائه في الخروج بالنتيجة المطلوبة.