كلباء والوصل.. الفوز شعار الفريقين ومواصلة الانتصارات



يحل الوصل، وصيف دوري أدنوك للمحترفين، ضيفاً على كلباء، صاحب المركز الثامن في المسابقة، وذلك عند الساعة الخامسة مساء ضمن مواجهات الجولة الـ12 من دوري المحترفين، ويدخل كل فريق اللقاء بشعار البعد عن الأخطاء والحصول على النقاط الثلاث لمواصلة مشوار الانتصارات، وذلك بعد فوز الوصل على الوحدة بهدف في الجولة الـ11 الماضية، وهي النتيجة ذاتها التي حققها كلباء على عجمان، كما يتطلع كلباء إلى تحقيق الفوز الأول على ملعبه هذا الموسم، ويملك النمور 15 نقطة جمعها بتحقيق الفوز في 4 مواجهات والهزيمة في مثلها والتعادل في 3 مباريات.



وقام الجهاز الفني لكلباء بقيادة الصربي فوك رازوفيتش، بتجهيز الفريق جيداً، ووصف المواجهة بالمهمة للفريقين، مشيراً إلى أن الوصل يضم لاعبين أصحاب خبرة ويُعد من الفرق المتوازنة في الدوري، لافتاً إلى أن وجود الوصل في مركز متقدم لم يأتِ بالصدفة، وشدد على أهمية اللعب بذكاء وصبر والتركيز العالي طوال مجريات اللقاء.



على جانب آخر، تسيطر على الوصل معنويات عالية، بعد الفوز الذي حققه في الجولة السابقة على الوحدة، ومنحه مكاسب مهمة عدة، أبرزها تقدمه من المركز الرابع إلى الثاني في جدول الترتيب، بعد أن أضاف 3 نقاط مهمة إلى رصيده، وضعته قريباً من بلوغ الصدارة، وتدرب الفريق بشكل جيد وبمعنويات عالية، ما أكد رغبة اللاعبين في تحقيق المزيد من النتائج الإيجابية التي ترضي تطلعات الجماهير.



وأكد مسعود ميرال، مدرب الوصل، أن تحضيرات فريقه سارت بشكل جيد، وأن لاعبيه في كامل الجاهزية للقاء، وأضاف: نحن فريق واحد، حلمنا واحد، ونقاتل بشكل جماعي داخل وخارج الملعب من أجل كسب النقاط، علينا مواصلة التواضع والاجتهاد أكثر مع التطلع إلى مستقبل أفضل في بطولة الدوري.