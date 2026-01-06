حكم قضائي بحبس لاعب الزمالك 6 أشهر مع الشغل

أصدرت محكمة جنح التجمع الأول في مصر، حكمًا غيابيًا بحبس لاعب الزمالك ناصر ماهر لمدة 6 أشهر مع الشغل، في واقعة اتهامه بالتعدي على فرد أمن، قبل أن يتقدم دفاع المجني عليه بطلب لتنفيذ الحكم ومنع اللاعب من السفر.

وألزم الحكم الصادر المتهم بدفع كفالة مالية قدرها ألف جنيه لإيقاف تنفيذ الحكم مؤقتًا، بعد ثبوت تعديه على فرد الأمن إبراهيم (ر) بالضرب وإحداث إصابته، وذلك على النحو الوارد بأوراق التحقيق.

وكان دفاع المجني عليه قد تقدم ببلاغ رسمي إلى النائب العام، طالب فيه بإدراج ناصر ماهر على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، تنفيذًا للحكم القضائي الصادر بحقه، خاصة في ظل عدم تقدم اللاعب باستئناف على الحكم حتى الآن.

وكشفت أوراق القضية أن الواقعة تعود إلى مشادة نشبت داخل أحد المناطق السكنية بمنطقة التجمع في مصر، تطورت إلى اعتداء بالضرب أسفر عن إصابة فرد الأمن، بحسب التقرير الطبي المرفق بالأوراق، ما دفع النيابة العامة إلى إحالة المتهم لمحكمة الجنح المختصة.

من جانبه، كشف مصدر داخل نادي الزمالك أن الإدارة تتابع الموقف القانوني للاعب، مؤكدًا وجود تواصل مستمر مع اللاعب ومحاميه للاطلاع على تطورات القضية، مع تقديم الدعم القانوني اللازم له خلال هذه المرحلة.

وأشار المصدر إلى وجود محاولات سابقة للتوصل إلى حل ودي بين الطرفين، إلا أنها لم تكلل بالنجاح بسبب الخلاف على قيمة التعويض المالي، مؤكدًا أن اللاعب قرر الاستمرار في المسار القانوني وترك الأمر للقضاء للفصل فيه.

وأضاف المصدر أن ناصر ماهر يواصل التواجد بشكل طبيعي مع الفريق في الوقت الحالي، ولن يتم اتخاذ أي قرارات بشأن مشاركته إلا بعد صدور موقف قانوني نهائي، مع انتظار صدور بيان رسمي من النادي لتوضيح التفاصيل أمام الجماهير.