ملايين على طاولة «الميرنغي».. عرض أوروبي ضخم لضم فينيسيوس من ريال مدريد

دخل مستقبل البرازيلي فينيسيوس جونيور حيز الجدل من جديد، بعدما كشفت تقارير صحفية عن تحركات أوروبية جادة لبحث إمكانية شراء جناح ريال مدريد، في خطوة تعكس حجم الاهتمام المتزايد باللاعب، وتضع إدارة «الميرنغي» أمام اختبار حقيقي في سوق الانتقالات المقبلة.

وبحسب ما أفادت به تقارير صحفية إنجليزية، فإن نادي تشيلسي يجهز عرضًا تاريخيًا تتجاوز قيمته 150 مليون يورو من أجل التعاقد مع فينيسيوس جونيور، مستغلًا المرحلة الحالية التي يمر بها اللاعب، سواء من حيث التذبذب النسبي في المستوى أو الجدل الدائر حول علاقته بجماهير ريال مدريد خلال الفترة الأخيرة.

ويرتبط فينيسيوس جونيور بعقد مع ريال مدريد يمتد حتى 30 يونيو 2027، دون التوصل حتى الآن إلى اتفاق رسمي بشأن تمديده، وهو ما فتح الباب أمام التكهنات حول مستقبله داخل «سانتياغو برنابيو»، لا سيما في ظل العروض المالية الضخمة التي باتت تصل إلى أرقام يصعب تجاهلها حتى على الأندية الكبرى.

وتشير التقارير إلى أن إدارة ريال مدريد، ورغم تمسكها المعلن باللاعب وقيمته الفنية داخل المشروع الرياضي، لا تغلق الباب بالكامل أمام مناقشة أي عرض استثنائي، خاصة إذا ما تزامن مع قناعة فنية بإمكانية تعويضه، أو إعادة توظيف الموارد المالية في أكثر من مركز داخل الفريق.

ويأتي ذلك في وقت بدأ فيه ريال مدريد يعتمد على حلول هجومية بديلة خلال الفترة الأخيرة، مع بروز بعض العناصر الشابة، إلى جانب انتظار عودة لاعبين مؤثرين بعد التعافي من الإصابات، وهو ما يمنح الإدارة مرونة أكبر في تقييم السيناريوهات المطروحة قبل اتخاذ القرار النهائي.

ومنذ انتقاله إلى صفوف ريال مدريد قادمًا من فلامنغو البرازيلي في صيف 2018، خاض فينيسيوس جونيور 347 مباراة بقميص الميرنغي في مختلف المسابقات، سجل خلالها 111 هدفًا، وقدم 91 تمريرة حاسمة، وكان أحد العناصر الحاسمة في تتويج النادي بعدة ألقاب محلية وقارية، أبرزها دوري أبطال أوروبا.