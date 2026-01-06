بعد سنوات من المعاناة.. منتخب مصر يتجاوز لعنة الأشواط الإضافية في «الكان»

أنهى منتخب مصر واحدة من أطول عقده في تاريخ مشاركاته بكأس أمم إفريقيا، بعدما نجح في حسم مباراة بنين التي امتدت إلى الأشواط الإضافية، ليكسر لعنة لازمته عبر نسخ متعاقبة من البطولة القارية، ويؤكد قدرته على التعامل مع أصعب السيناريوهات.

وحجز منتخب مصر بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس أمم إفريقيا 2025، عقب فوزه على منتخب بنين بنتيجة 3-1، في مواجهة دور الـ 16 التي انتهى وقتها الأصلي بالتعادل 1/1، قبل أن يحسمها الفراعنة في الوقت الإضافي.

وينتظر المنتخب المصري في الدور ربع النهائي الفائز من مواجهة كوت ديفوار وبوركينا فاسو، في ظل طموحات متزايدة بمواصلة المشوار القاري والمنافسة على اللقب.

وقبل مواجهة بنين، خاض منتخب مصر 13 مباراة امتدت إلى الأشواط الإضافية في تاريخ مشاركاته ببطولة أمم إفريقيا، لم ينجح في الفوز خلالها سوى مرتين فقط، بينما تعادل في 10 مباريات، حسمت معظمها بركلات الترجيح، وتلقى خسارة واحدة في الوقت الإضافي.

وتعود أولى تجارب الفراعنة مع الأشواط الإضافية إلى نسخة 1970 أمام السودان، قبل أن تتكرر السيناريوهات الصعبة في أعوام 1980 و1984، مرورًا بنهائي 1986، ثم ربع نهائي 1998، ونهائي 2006، وصولًا إلى النسخ الحديثة التي شهدت صدامات متكررة مع كوت ديفوار والكاميرون والمغرب والسنغال.

وجاء الفوز على بنين ليمنح المنتخب المصري ثالث انتصار له فقط في مباريات حسمت بالأشواط الإضافية، في خطوة اعتبرها كثيرون كسرًا حقيقيًا لعقدة تاريخية.

وسجل ياسر إبراهيم الهدف الثاني لمنتخب مصر في الشوط الإضافي الأول أمام بنين، ليوقع على الهدف رقم 100 في النسخة الحالية من البطولة، قبل أن يضيف محمد صلاح الهدف الثالث، رافعًا عدد أهداف البطولة إلى 101 هدف.

وبذلك، أصبحت نسخة 2025 ثالث أكثر النسخ تهديفيًا في تاريخ كأس أمم إفريقيا، خلف نسخة 2023 التي شهدت تسجيل 119 هدفًا، ونسخة 2019 التي سجلت 102 هدف.