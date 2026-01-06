سباق القمة مستمر.. أين يقف محمد صلاح في ترتيب هدافي منتخب مصر تاريخيًا؟

يواصل محمد صلاح تثبيت اسمه بين كبار هدافي منتخب مصر عبر التاريخ، بعدما بات على بعد خطوات قليلة من اعتلاء القمة والانفراد بصدارة قائمة الهدافين التاريخيين، في سباق لم يفقد حرارته رغم مرور عقود على أرقام ظلت عصية أمام كسرها.

ويحتل قائد منتخب مصر حاليًا المركز الثاني في ترتيب هدافي الفراعنة عبر العصور، بعدما رفع رصيده إلى 66 هدفًا دوليًا، ليصبح على بعد 3 أهداف فقط من معادلة رقم حسام حسن، المتصدر التاريخي برصيد 69 هدفًا، وهو الرقم الذي صمد طويلًا أمام أجيال متعاقبة من نجوم الكرة المصرية.

ويمنح استمرار مشاركة محمد صلاح مع المنتخب، إلى جانب حضوره التهديفي المنتظم في البطولات القارية والتصفيات الدولية، فرصة حقيقية لكسر الرقم التاريخي خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل اعتماد الجهاز الفني عليه كعنصر أساسي في الخط الأمامي.

قائمة الهدافين التاريخيين لمنتخب مصر

1- حسام حسن – 69 هدفًا

2- محمد صلاح – 66 هدفًا

3- حسن الشاذلي – 49 هدفًا

4- السيد الضظوي – 41 هدفًا

5- محمد أبو تريكة – 38 هدفًا

6- أحمد حسن – 33 هدفًا

7- عمرو زكي – 30 هدفًا

8- عماد متعب – 28 هدفًا

9- بدوي عبد الفتاح – 27 هدفًا

10- أحمد الكأس – 26 هدفًا

11- مصطفى رياض – 26 هدفًا

12- محمود الخطيب – 24 هدفًا

13- جمال عبد الحميد – 24 هدفًا

14- محمود حسن تريزيجيه – 22 هدفًا

ويمثل اقتراب محمد صلاح من رقم العميد حسام حسن إنجازًا كبيرًا في تاريخ المنتخب المصري، خاصة أن الأخير حافظ على صدارة الهدافين لسنوات طويلة، رغم تعاقب أجيال ضمت أسماء هجومية بارزة تركت بصمتها القارية والدولية.