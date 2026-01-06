زيزو يقود مبادرة لدعم منتخب مصر جماهيريًا قبل ربع نهائي «الكان»

قاد أحمد سيد «زيزو»، لاعب منتخب مصر، مبادرة جماهيرية لدعم الفراعنة قبل مواجهة ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2025، في خطوة تعكس حرصه على تعزيز الحضور الجماهيري ومساندة المنتخب في المرحلة الحاسمة من البطولة المقامة حاليًا في المغرب.

وجاءت مبادرة زيزو عقب تأهل منتخب مصر إلى الدور ربع النهائي، بعد فوزه على منتخب بنين بنتيجة 3-1، في مباراة دور الـ 16 التي امتدت إلى الأشواط الإضافية، وشهدت تقلبات مثيرة حتى الدقائق الأخيرة.

وأبدى زيزو، في تصريحات عقب اللقاء، تعجبه من عدم حضور الجماهير المغربية بأعداد كبيرة لمؤازرة المنتخب المصري أمام بنين، موضحًا أنه علم لاحقًا أن التذاكر باتت تباع بدلًا من توزيعها بشكل مجاني، وهو ما أثر على حجم الحضور في المدرجات.

وكشف نجم المنتخب المصري عن نيته شراء تذاكر مباراة ربع النهائي المقبلة وتوزيعها على جماهير المغرب، مؤكدًا رغبته في الحصول على دعمهم ومساندتهم للفراعنة خلال المواجهة المرتقبة، قائلًا: «نريد دعم جمهور المغرب لنا».

ويستعد منتخب مصر لخوض مباراة ربع النهائي أمام الفائز من مواجهة كوت ديفوار وبوركينا فاسو، والمقرر إقامتها يوم السبت المقبل، في لقاء ينتظر أن يشهد منافسة قوية في ظل سعي الفراعنة لمواصلة مشوارهم نحو اللقب القاري.

وكان منتخب مصر قد حظي بدعم جماهيري مميز في بداية مشواره بالبطولة خلال مباراتي زيمبابوي وجنوب إفريقيا، قبل أن يتراجع الحضور في مواجهة بنين، وهو ما دفع زيزو للتحرك من أجل إعادة الزخم الجماهيري في الأدوار الإقصائية.

وتعد مصر من أبرز المرشحين للمنافسة على لقب كأس أمم إفريقيا 2025، إلى جانب منتخبات المغرب ونيجيريا والسنغال والجزائر، في نسخة تشهد صراعًا قويًا على التتويج القاري.