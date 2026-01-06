لقطة أشعلت الجدل في «الكان».. حسام حسن يكشف كواليس تصرفه في أغادير (فيديو)

أثار مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي جدلًا واسعًا خلال الساعات الماضية، بعدما ظهر حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، في لقطة من أرض الملعب عقب تسجيل أحد أهداف الفراعنة أمام بنين، وهو في حالة انفعال، ما فسره البعض على أنه هجوم على جماهير المغرب، قبل أن يخرج المدرب ويوضح حقيقة المشهد وملابساته.

وكان منتخب مصر قد حجز بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 المقامة في المغرب، عقب فوزه على منتخب بنين بنتيجة 3-1 بعد اللجوء إلى الأشواط الإضافية، في مباراة مثيرة ضمن منافسات دور الـ 16.

وانتشر الفيديو على نطاق واسع عقب اللقاء، حيث زعم بعض المتابعين أن حسام حسن كان يوجه إشارات غاضبة نحو جماهير في المدرجات، اعتقدوا أنها لجماهير المغرب، وهو ما فتح بابًا واسعًا للتأويلات والتعليقات المتباينة.

إلا أن حسام حسن حسم الجدل خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة، مؤكدًا أن ما تم تداوله فهم بشكل خاطئ، مشددًا على أنه يكن كل التقدير والاحترام للجماهير المغربية التي ساندت المنتخب المصري منذ انطلاق البطولة.

وقال مدرب منتخب مصر: «أشكر الجماهير المصرية والمغربية التي تواجدت في الملعب ودعمتنا طوال المباراة، والفيديو المنتشر تم تفسيره بشكل غير صحيح»، مضيفًا: «كيف يمكن أن أهاجم جماهير المغرب في أغادير، وهم يساندوننا بهذه الروح؟».

وأوضح حسام حسن، أن اللقطة كانت موجهة لمجموعة من مشجعي منتخب بنين، وليس لها أي علاقة بالجماهير المغربية، واختتم «العميد» حديثه بالتأكيد على أن تركيزه الكامل ينصب على قيادة المنتخب لتحقيق الفوز والمنافسة على اللقب، مشيرًا إلى أن الأجواء الجماهيرية في المغرب كانت إيجابية وداعمة للبطولة بشكل عام.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر في الدور ربع النهائي مع الفائز من مواجهة كوت ديفوار وبوركينا فاسو، في مباراة مرتقبة يسعى خلالها الفراعنة لمواصلة مشوارهم في البطولة القارية.